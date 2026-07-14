Las librerías de Madrid defienden el cese de Eva Orúe y piden "prudencia y respeto"

La Asociación de Librerías de Madrid ha pedido este martes "prudencia y respeto" tras su decisión, el pasado 6 de julio, de cesar a la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, y que suscitó la crítica de librerías y parte del sector editorial.

En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Librerías, Luis Tigeras, ha explicado que el comunicado sale al paso de la "desinformación" y ha afirmado que "solo diez o quince editoriales" se han manifestado en contra del relevo de Orúe, frente a las más de 400 que acuden a la feria.

Tigeras ha insistido en que el motivo del cese es un cambio de etapa, que la Asociación de Librerías de Madrid cumple con un contrato de confidencialidad y ha añadido que cuando se trata de un contrato de alta dirección el término legal es "desestimiento por falta de confianza" y "los altos directivos están expuestos a este tipo de situaciones".

En el comunicado, la Asociación de Librerías de Madrid recuerda que la decisión tiene el respaldo mayoritario de la Asamblea General celebrada el 9 de julio y ha informado de que el proceso de selección de la nueva dirección se iniciará antes de que finalice el mes de julio. Este proceso de selección contará con un comité integrado por representantes del sector, "con el objetivo de garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la Feria del Libro de Madrid".

Tras la destitución, Orúe, que ocupaba el cargo desde 2022, explicó que ese mismo 6 de julio se le comunicó el "despido inmediato" y que no compartía ninguna de las razones alegadas, pero que tenían potestad para rescindir el contrato. Orúe no precisó entonces los argumentos aducidos por la asociación "por razones de confidencialidad".

Tigeras descartó ese día que la destitución de Orúe tuviese relación con la pérdida de facturación en la última feria que cerró con unas cifras muy inferiores a las de hace un año. Y recordaba que "los resultados de la feria tienen un componente que no podemos controlar y que en este caso estaba vinculado a la visita del papa León XIV".

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Ese mismo día, el secretario de la Feria y director de la Asociación de Librerías, Pablo Bonet, asumió la dirección en funciones.