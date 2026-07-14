Viajar entre Madrid y Málaga será más fácil este verano: hasta 14 frecuencias, nuevos horarios y 12.908 plazas cada semana

El verano es sinónimo de viajar. Los que no tienen oportunidad de cogerse varios días de vacaciones el resto del año aprovechan ahora para coger algún que otro billete de tren o de avión para escaparse a un rincón relajante de la península.

La suerte está especialmente del lado de los que se desplacen entre Madrid y Málaga, pues la conexión ferroviaria entre ambas ciudades ampliará su oferta durante las semanas de mayor demanda, con más salidas diarias y miles de plazas adicionales.

La mejora no solo afectará al número de frecuencias, sino que los viajeros también podrán completar el trayecto en menos tiempo gracias a la recuperación de la circulación por doble vía en uno de los tramos de la línea.

La mejora no solo afectará al número de frecuencias, sino que los viajeros también podrán completar el trayecto en menos tiempo / ARCHIVO

Viajar entre Madrid y Málaga será más fácil durante las próximas semanas

Coincidiendo con la temporada de verano, una de las principales operadoras ferroviarias ampliará sus servicios en esta ruta con nuevas salidas, más plazas disponibles y una reducción del tiempo de trayecto.

El refuerzo llegará en pleno periodo vacacional y afectará a todos los días de la semana. Los viajeros dispondrán de nuevas opciones tanto por la mañana como por la tarde, mientras que la recuperación de la doble vía en un tramo de la línea permitirá acortar el viaje en diez minutos.

Y es que Iryo incrementará su oferta comercial entre Madrid y Málaga a partir del 17 de julio con la incorporación de cuatro nuevas circulaciones diarias. La nueva programación se mantendrá hasta el 31 de agosto y añadirá un total de 12.908 plazas cada semana. El operador alcanzará un máximo de 14 frecuencias diarias los lunes, jueves, viernes y domingos, frente a las diez circulaciones que ofrecía hasta ahora en los días con mayor número de servicios.

Nuevos horarios de Iryo entre Madrid y Málaga

El refuerzo incluye dos nuevas salidas desde Madrid con destino Málaga y otras dos en sentido contrario. Las circulaciones estarán disponibles todos los días de la semana. Estos son los nuevos horarios:

Madrid-Málaga: 9.50 y 16.18 horas.

Málaga-Madrid: 13.50 y 19.53 horas.

La ampliación supondrá 28 nuevas circulaciones semanales, con las que la compañía pretende responder al aumento de la demanda durante los meses de verano.

El viaje entre Madrid y Málaga durará diez minutos menos

Además del incremento de frecuencias, los tiempos de viaje se reducirán a partir del 17 de julio. La recuperación de la circulación por doble vía entre Antequera y Los Prados permitirá rebajar la duración del trayecto. Los trenes pasarán de tardar 2 horas y 59 minutos a completar el recorrido en aproximadamente 2 horas y 49 minutos.

El refuerzo llegará en pleno periodo vacacional y afectará a todos los días de la semana / REDES

Hasta 14 trenes diarios en los días de mayor demanda

Con la nueva programación, Iryo ofrecerá hasta 14 frecuencias diarias los lunes, jueves, viernes y domingos. El objetivo es reforzar la conexión entre Madrid y Málaga durante las jornadas que concentran un mayor número de desplazamientos.

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La compañía amplía así sus alternativas para los viajeros que se desplacen entre ambas ciudades durante las vacaciones, con nuevas franjas horarias y un trayecto más corto. Los nuevos horarios ya pueden consultarse y reservarse a través de los canales habituales de venta de Iryo.