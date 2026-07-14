Un incendio en un edificio de la carretera de Canillas provoca un gran despliegue de servicios de emergencia en la zona.

Un incendio registrado en un edificio de la carretera de Canillas ha provocado un importante despliegue de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, Samur-Protección Civil y Policía, que trabajan en la extinción del fuego y en la atención a los posibles afectados.

Las primeras informaciones apuntan a que varias personas habrían resultado intoxicadas de carácter leve por inhalación de humo, aunque los servicios de emergencia no han confirmado por el momento un balance definitivo.

A través de la red social X, varios usuarios han informado de la presencia de un amplio operativo en la zona. Una de las personas presentes, Elisabet Estrella Cabello, ha señalado: "No lo sé con exactitud, pero ha afectado a un bloque entero".

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni el alcance definitivo de los daños materiales.

Noticias relacionadas

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]