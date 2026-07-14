Un incendio en la cuneta complica el tráfico en la A-6 a la altura de Torrelodones

Un incendio declarado este martes en la cuneta de la A-6, a la altura de Torrelodones, está provocando importantes complicaciones de tráfico en ambos sentidos de la circulación.

El fuego se ha producido en el kilómetro 27 de la autovía y el humo generado por las llamas ha reducido la visibilidad de los conductores, especialmente en sentido entrada a Madrid, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, efectivos de los Bomberos Forestales y dos helicópteros. Los servicios de emergencia se encuentran terminando de controlar los distintos focos que han afectado a las cunetas de ambos sentidos.

La circulación permanece "muy condicionada" en la zona y está siendo regulada por agentes de la Guardia Civil. Emergencias ha pedido a los conductores que reduzcan la velocidad al aproximarse al punto, aumenten la distancia de seguridad y sigan en todo momento las indicaciones de los equipos desplegados.

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El 112 recomienda extremar la precaución ante la presencia de humo en la calzada, ya que puede provocar una pérdida repentina de visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes.