Huelga de Renfe el 15 de julio en Madrid: servicios mínimos, trenes afectados y qué opciones tienes si viajas ese día

Mañana 15 de julio, todos los usuarios de tren de la Comunidad de Madrid sufrirán los efectos de la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario, SF-Intersindical, que se espera dure un total de 24 horas y que coincidirá con la primera operación salida del verano.

Así, a lo largo de toda la jornada, los trenes de Renfe Cercanías y Media Distancia circularán bajo servicios mínimos de entre el 50% en horas valle al 75% en horas punta. También los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad podrían verse afectados por el paro.

Servicios mínimos decretados por Transporte

Para dar servicio a los más de 1.1 millones de viajeros diarios de Cercanías, y a los casi 68.000 pasajeros de Media Distancia, el Ministerio de Transportes y el SF han acordado unos servicios mínimos de cara a la jornada de mañana que oscilarán entre el 50% en horas valle con menor afluencia, y el 75% en horas punta.

Estos datos suponen que en el núcleo madrileño, las líneas C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10, los trenes por sentido circularán cada 20 minutos, mientras que en las líneas de baja frecuencia, la periodicidad será de un tren por sentido cada hora.

Las líneas del núcleo madrileño contarán con un tren por sentido cada veinte minutos / EFE

En el caso de los trenes de Media Distancia, la media se situará en el 66% de los servicios habituales, con 426 de los 650 trenes en circulación garantizados, mientras que los 224 restantes dependerán del seguimiento de la huelga. También la Alta Velocidad y la Larga Distancia se verán afectadas con un 73% de los servicios habituales y tan solo 249 de los 343 trenes previstos garantizados.

¿Qué hacer si ya se tiene programado un viaje para el 15 de julio?

Para aquellas personas que ya cuenten con un viaje programado para mañana, desde Rende han recomendado consultar el estado del servicio antes de acudir a la estación, ya que la circulación de los servicios no garantizados dependerán de la evolución de la huelga.

No obstante, desde la empresa ferroviaria han querido tranquilizar a los pasajeros prometiendo enviar un mensaje a los viajeros cuyos trenes se vean afectados así como garantizar cambios de billete o reembolsos si dicho viaje se viera finalmente cancelado.