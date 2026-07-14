El Hospital de La Paz se une a la fiebre por el Mundial con una gran pantalla de cine para vivir 'Una Noche Mágica'

El Hospital Universitario La Paz se suma este martes a la fiebre por el Mundial con una nueva edición de 'Una Noche Mágica', una jornada destinada a pacientes, familiares y profesionales que culminará con la retransmisión de la semifinal entre España y Francia en una gran pantalla de cine instalada en la explanada del centro.

La programación comenzará a partir de las 19:30 horas en la plaza central del complejo hospitalario, donde se organizarán actividades para todas las edades, como un fotomatón, un vídeo 360 grados, juegos infantiles, máquinas recreativas, espectáculos y talleres de malabares y espadas. El partido entre las selecciones de España y Francia podrá seguirse desde las 21:00 horas. Inicialmente estaba prevista la proyección de una película, pero el hospital ha decidido adaptar la programación para que los asistentes puedan vivir juntos el partido en una pantalla de grandes dimensiones.

Durante la velada también está prevista la presencia de miembros del reparto de Haciendo amigos, la nueva película dirigida por David Marqués y protagonizada por Antonio Resines, Quim Gutiérrez, Megan Montaner y Marta González de la Vega.

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La iniciativa forma parte del plan de humanización del Hospital La Paz, que busca incorporar la dimensión cultural, social y emocional a la atención sanitaria y mejorar la experiencia tanto de los pacientes —pediátricos y adultos— como de sus familias y de los trabajadores del centro. Esta será la tercera edición de 'Una Noche Mágica': cerca de 300 personas participaron en la anterior convocatoria, en la que se proyectó en un cine de verano la película Sin cobertura, dirigida por Mar Olid, con la asistencia de varios de sus protagonistas.