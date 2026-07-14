MUERTE VIOLENTA
Hallan a un hombre apuñalado en la cocina de una vivienda de Fuencarral tras una alerta por un fuerte olor químico
Bomberos accedieron al domicilio por una ventana y encontraron a la víctima inconsciente, con múltiples heridas de arma blanca
La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre de 37 años hallado este martes en el interior de una vivienda de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. El suceso se produjo alrededor de las 9.50 horas, cuando el 091 recibió una llamada que alertaba de "un olor muy fuerte a algún producto químico" procedente del domicilio, según informan fuentes policiales.
Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), efectivos de Bomberos y varios recursos sanitarios. Ante la imposibilidad de acceder inicialmente a la vivienda, los bomberos entraron a través de una ventana.
Una vez dentro, los servicios de Emergencias encontraron a un varón inconsciente en el suelo de la cocina junto a un cuchillo. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, según la información facilitada por la Policía Nacional. El intenso olor químico que había alertado a los vecinos, según estas mismas fuentes, era gas pimienta.
Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de recuperar el pulso del hombre. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, solo pudieron confirmar su fallecimiento pocos minutos después.
La vivienda ha quedado acordonada para preservar posibles pruebas. Hasta el escenario del crimen se desplazaron agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar al autor.
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