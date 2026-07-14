Getafe planta cara a la ampliación de los vertederos de Pinto y Valdemingómez

El Ayuntamiento de Getafe ha presentado alegaciones contra los nuevos proyectos de ampliación de los vertederos de Pinto y Valdemingómez, ante el "grave riesgo ambiental" que, según el Gobierno municipal, podrían provocar y los problemas que generarían a los vecinos del municipio.

El Consistorio ha expresado su "rotundo rechazo" a unas actuaciones que contemplan el crecimiento en altura y la reapertura de vasos antiguos y clausurados en el vertedero de Pinto, así como la puesta en marcha de las futuras celdas 8 y 9 de Valdemingómez.

En el caso de Pinto, la Mancomunidad del Sur plantea prolongar la vida útil de distintas fases del complejo mediante la elevación de la cota de residuos. El Ejecutivo getafense, integrado por PSOE, Más Madrid y Podemos-IU, advierte del peligro que supondría intervenir sobre antiguos vasos de vertido ya cerrados. Respecto a Valdemingómez, el Ayuntamiento alerta de que las nuevas celdas estarán situadas más cerca del barrio getafense de Perales del Río, por lo que teme que la ampliación provoque un incremento de los malos olores que sufren sus residentes.

El sur concentra el impacto de los residuos

El Gobierno municipal considera que ambos proyectos son consecuencia de la "ineficaz estrategia de gestión de residuos" de la Comunidad de Madrid y sostiene que la región se encuentra entre las comunidades con menores porcentajes de reciclaje, pese a su capacidad económica. A juicio del Ayuntamiento, la falta de políticas eficaces de reducción, reutilización y reciclaje obliga a ampliar continuamente los vertederos y genera un "grave desequilibrio territorial", al concentrar buena parte de las infraestructuras de tratamiento en el sur de la región.

Getafe se encuentra dentro del radio de afección de las plantas de Pinto y Valdemingómez, las dos mayores instalaciones de tratamiento de residuos de la Comunidad de Madrid. Según los datos aportados por el Consistorio, ambas reciben desechos generados por 72 municipios, incluida la capital, que reúnen a unos 5,5 millones de habitantes, más del 70% de la población regional. Por este motivo, el Ayuntamiento ha reclamado al Ejecutivo autonómico que ejerza sus competencias de planificación, impulse políticas de descentralización y "deje de tratar al sur como un vertedero".

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El rechazo se suma a las protestas expresadas el pasado mes de marzo por los ayuntamientos de Getafe, Pinto y San Martín de la Vega contra la proyectada Fase V del vertedero de Pinto. Ese nuevo vaso tendría capacidad para almacenar 20 millones de metros cúbicos de residuos y permitiría prolongar otros 20 años la actividad del complejo, que ocupa 148 hectáreas y funciona desde 1986. Aunque inicialmente se había acordado que la Fase IV sería la última ampliación del macrovertedero, la Mancomunidad del Sur ha planteado en los últimos meses nuevas actuaciones para extender su capacidad y vida útil.