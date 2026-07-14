Fallece Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015

Luis de Velasco, diputado del PSOE en el Congreso entre 1986 y 1989 y portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en la Asamblea de Madrid entre 2011 y 2015, ha fallecido a los 87 años de edad, ha anunciado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Nacido en Valencia el 26 de enero de 1939, Luis de Velasco tuvo una dilatada trayectoria en el PSOE en las primeras dos décadas de la democracia, con varios cargos en los gobiernos de Felipe González. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, en diciembre de 1964 ingresó por oposición en el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, y en febrero del año siguiente comenzó a trabajar en el Ministerio de Comercio. Trabajo que le llevó a ser jefe de la Oficina Comercial de España en Santiago de Chile (1967-1973), Malabo (1979-1980) y, más recientemente, de Nueva York (2000-2005).

Fue vicesecretario general de la Secretaria General Técnica (1974-1978) y director general de Importación (1979), y después ocupó la Dirección General de Mercamadrid (1980-1982), cargo que dejó cuando el 7 de diciembre de 1982 fue nombrado secretario de Estado de Comercio en el primer Gobierno de Felipe González, que poco después (en enero de 1983) le confió también la presidencia del Instituto Nacional de Fomento de la Exportación.

En las elecciones generales del 22 de junio de 1986 resultó elegido diputado del PSOE por Navarra, y poco tiempo después, el 28 de noviembre, cesó como secretario de Estado de Comercio. Aunque fue militante del PSOE desde 1976, fue miembro y vicepresidente del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), foro creado en 1990 en el que se agruparon discrepantes de la línea oficial del partido socialista. De hecho, abandonó el partido en 1994.

Luego regresó a la política, primero como militante del partido Ciutadans (C's) entre 2006 y 2008, y en 2009 se afilió a UPyD, de cuyo Consejo de Dirección y Consejo Político fue miembro. Tras ganar las primarias del partido, concurrió a las elecciones autonómicas de 2011 como candidato y llevó a UPyD al cuarto puesto, por detrás del PP, el PSOE e IU, con un 6,32 % de los votos y ocho diputados. Fue la primera y última vez que el partido magenta obtuvo representación en la Cámara madrileña.

Ejerció la portavocía de UPyD en la Asamblea durante toda la legislatura 2011-2015, aunque ya en septiembre de 2014 anunció que daría un paso al lado y no se volvería a postular como candidato en las elecciones del año siguiente. Al año siguiente, en medio de la crisis interna que eventualmente llevaría a UPyD a su desaparición, De Velasco se dio de baja del partido y se retiró de la vida política.

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En el mensaje en la red social X donde ha comunicado su fallecimiento, Ayuso ha destacado que De Velasco fue "un hombre bueno, honrado, serio, amable", cuya "presencia y formas" elevaron "el debate parlamentario y la política madrileña".