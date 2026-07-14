La Policía desmantela en San Blas un falso club de fumadores con ‘wax’, un concentrado cinco veces más potente que la marihuana

Un supuesto club privado de fumadores de San Blas ocultaba lo que, en realidad, eran sendos narcopisos ubicados en un local y la vivienda contigua. Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Municipal ha permitido desmantelar ambos puntos de venta, detener a cinco personas e intervenir casi 400 gramos de wax, un concentrado de cannabis poco habitual y de gran potencia psicoactiva.

Los arrestados son cuatro hombres y una mujer, investigados como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Según la Policía, ambos inmuebles funcionaban de manera coordinada para almacenar, preparar y suministrar marihuana, hachís y wax a los compradores La investigación comenzó en febrero, después de que los agentes detectaran un continuo trasiego de personas alrededor del establecimiento, donde permanecían muy poco tiempo.

El local se presentaba como una asociación de consumidores de cannabis, pero la investigación reveló que no existía ninguna entidad de esas características inscrita en aquella dirección. Tampoco había un número fijo de socios ni se exigía a quienes entraban ningún documento que acreditase su pertenencia al supuesto club. En realidad, el establecimiento estaba destinado “única y exclusivamente” a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, aunque también se permitía su consumo en el interior.

Uno de los principales hallazgos de la operación fue el wax, un extracto concentrado de cannabis cuya textura es similar a la cera. Esta sustancia, advierte la policía, puede alcanzar concentraciones de hasta el 90% de THC, muy superiores a las habituales en la marihuana o el hachís. El producto se comercializaba en cantidades muy pequeñas y los casi 400 gramos intervenidos podrían haber alcanzado un valor de unos 30.000 euros en el mercado.

Droga escondida en taquillas y en una nevera

La entrada y registro se produjo el pasado 17 de junio, cuando los agentes accedieron simultáneamente al falso club y la vivienda. En total, se incautaron de dos kilos de marihuana, más de un kilo de hachís, unos 400 gramos de wax y cerca de 2.000 euros en efectivo y fraccionado.

El establecimiento estaba dividido en varias habitaciones. En la zona de recepción había un mueble con taquillas en cuyas casillas se almacenaban diferentes cantidades de marihuana y hachís. Otra estancia funcionaba como dispensario, y fue en una nevera donde los agentes localizaron el concentrado de cannabis.

Durante los registros también se intervinieron 8 botes con hachís, 11 recipientes de cristal con cogollos de marihuana, 23 cigarrillos preparados para su consumo, gominolas y productos cosméticos, además de instrumentos utilizados para dosificar y distribuir la droga.

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Según los investigadores, los integrantes del grupo tenían repartidas distintas funciones para mantener el negocio en marcha. Algunos realizaban labores de vigilancia y mantenimiento en el exterior, mientras que otros abrían la puerta, acompañaban a los clientes a la salida o recaudaban el dinero obtenido con la actividad ilícita. Las cinco detenciones se practicaron en días sucesivos. Los sospechosos fueron puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial.