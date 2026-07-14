GASTRONOMÍA
Descubre el restaurante japonés de Madrid donde se forman colas kilométricas: toda su carta es sin gluten y sin lactosa
El restaurante nipón que ya cuenta con varios locales por la capital también está trabajando en adaptar su oferta al veganismo
Aunque a día de hoy la gastronomía nipona puede encontrarse prácticamente en todos los rincones del mundo, hace apenas una década, tan solo el sushi era conocido más allá de sus fronteras. En Madrid, sería en el año 2008, cuando el grupo Okashi Sanda decidiera instalarse en la capital tomando una arriesgada decisión: tratar de moldear los paladares de los madrileños al de esta sencilla y elegante gastronomía.
"Traer Japón para todos"
Pero este no sería su único propósito, y es que, guiados por su lema "Traer Japón para todos", Okashi se marcó como objetivo el ofrecer una propuesta gastronómica apta para todo tipo de comensales independientemente de sus restricciones alimentarias. Así, el local se convertía en el primer restaurante japonés certificado 100% libre de gluten y de lactosa.
Además, desde 2021, el grupo está trabajando en actualizar su carta para adaptar los platos a versiones vegetarianas y veganas como sus kabocha korokke, o en español, croquetas cremosas de calabaza; sus gyozas de kimchi; o su kare raisu, un curry japonés de verduras y arroz acompañado de un filete vegano de soja y alubias.
Su plato estrella, el tonkotsu ramen
Su plato estrella es su tonkotsu ramen, elaborado de manera 100% artesanal durante 9 horas y que promete "disfrutar del sabor de un verdadero ramen como si estuvieras en Japón". Desde el restaurante no solo recomiendan probar su famosa elaboración, sino también sazonarlo con shio y sal para potenciar su sabor, o con su salsa de soja shoyu tare.
¿Es posible reservar mesa?
Sí, actualmente, el restaurante cuenta con dos locales donde es posible reservar: en la Calle Salitre 45, en Lavapiés, y en la Calle San Vicente Ferrer 22, en Malasaña. Las reservas, de una duración de hora y media por mesa pueden concertarse enviando un mensaje de Whatsapp al teléfono 655 89 22 65 o a través de su página web.
El horario de apertura del local en Malasaña, que permanece cerrado lunes y martes, es:
- Miércoles y jueves: de 19:45 a 00:00 horas.
- Viernes: de 12:45 a 17:15 horas, y de 19:45 a 00:15 horas
- Sábado: de 12:45 a 00:15 horas.
- Domingo: de 12:45 a 17:15 horas, y de 19:45 a 00:00 horas.
Por otro lado, el horario de apertura del local en Lavapiés, que cierra miércoles y jueves, es:
- Lunes y martes: de 19:45 a 00:00 horas.
- Viernes y sábado: de 12:45 a 17:15 horas, y de 19:45 a 00:15 horas
- Domingo: de 12:45 a 17:15 horas.
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