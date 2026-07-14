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Conciertos gratis de Siloé, Cali y el Dandee, Malú y más en Madrid este agosto

Este cartel se posiciona como una de las citas 'imperdibles' del verano para los fanáticos de la música con artistas clásicos como Celtas Cortos y más modernos como Nueva Línea

La nueva edición de este festival tiene la programación más completa

La nueva edición de este festival tiene la programación más completa / Europa Press, EPC, EFE

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

El verano no sólo es época de calor sofocante. Para los amantes de la música, es temporada de conciertos y, principalmente, de festivales. Los capitalinos ya vieron el paso de los cuatro días del Mad Cool, así como del Mado y del Río Babel, pero todavía quedan las programaciones gratuitas de municipios aledaños con nombres de talla de Siloé, Celtas Cortos o el dueto colombiano Daddy y el Dandee.

Se trata del cartel de San Sebastián de los Reyes para celebrar las fiesta en honor al Santísimo Cristo de los Remedios para la edición de 2026 con entrada gratuita limitada por el aforo. La semana del 24 al 31 de agosto el municipio al norte de la capital recibirá actuaciones musicales gratuitas repartidas en dos escenarios principales: el Campo de Fútbol de la calle Teide y el Anfiteatro Municipal. Tan solo el jueves 27 se abrirá un tercer espacio en la Plaza de la Constitución.

Una semana de conciertos nocturnos gratuitos

El festival comienza el próximo lunes 24 de agosto con el madrileño Dj Nano a las 23:30 al ritmo de su música electrónica en el Campo de Fútbol. Unas horas más tarde, se presentará la Orquesta La Misión (00:30 horas), agrupación reconocida por sus espectáculos de verbena con destacable montaje técnico.

GRA302. IBIZA, 04/08/2017.- Dj Nano, a su llegada al velatorio del expiloto y trece veces campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto, fallecido ayer por las lesiones que sufrió en un accidente de quad el 26 de julio, que se ha abierto hoy en el tanatorio de Ibiza a las 15.00 horas. EFE/Sergio G. Cañizares. HORIZONTAL

Dj Nano inaugura las fiestas de este verano de San Sebastián de los Reyes / Sergio G. Cañizares / EFE

La programación continúa el martes 25 de agosto con Orquesta Panorama (23:30 horas). Al grupo de clásicos de verbena intérpreta de éxitos como 'Como Baila Carmiña', le seguirá el miércoles 26 de agosto la Orquesta París de Noia (23:30 horas), ambos en el Campo de Fútbol.

El jueves 27 de agosto Nueva Línea inaugurarán el escenario de Plaza de la Constitución (00:30 horas). Si bien el grupo ha atravesado una reciente polémica en medio de rumores por su separación, cuatro de sus integrantes, Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, confirmaron en sus redes sociales que seguirán actuando juntas, aunque por el momento no han desvelado su nombre oficial. Por su parte, en la misma fecha, Celtas Cortos cantarán desde el Anfiteatro (00:30 horas) sus clásicos del rock español, como '20 de abril', 'Cuéntame un cuento' o 'La senda del tiempo'.

La programación más esperada

El fin de semana comenzará con uno de los 'headlines' más importantes, el dúo Cali y el Dandee en el Anfiteatro (23:00 horas) el viernes 28 de agosto. Los colombianos saltaron a la fama a inicios de la década de los 2010, con los éxitos de baladas que mezclan reggaeton como 'Yo te esperaré', 'No hay 2 sin 3' y 'Por fin de te encontré', en este caso en colaboración con Juan Magán y Sebastián Yatra.

Los conciertos seguirán en el Anfiteatro, el sábado 29 de agosto (23:00 horas) con Malú, la cantante y compositora de pop con más de dos años de trayectoria. Apadrinada por Alejandro Sanz y heredera de la dinastía flamenca de su padre, Pepe de Lucía, y de su tío, Paco de Lucía, los españoles empezaron a incluirla en sus listas de reproducción con su exitoso álbum debut 'Aprendiz'.

Siloé actúa antes de que comience la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante la vigilia de oración con los jóvenes, el pontífice dirige un discurso a los asistentes tras el momento de oración comunitaria. La convocatoria reúne a miles de participantes en un encuentro centrado en la fe y el diálogo con las nuevas generaciones. 06 JUNIO 2026 Gabriel Luengas / Europa Press 06/06/2026. Siloé;Gabriel Luengas

Siloé actúa antes de que comience la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima / Gabriel Luengas / Europa Press

El cierre estará a cuenta del grupo indie de pop-rock electrónico, Siloé (23:00 horas) el domingo 30 de agosto. Su sonido es una de las propuestas más experimentales de la escena musical española con letras que se centran en la espiritualidad y la fe.

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Su propio nombre ya es reflejo de su identidad, ya que hace referencia al estanque bíblico donde Cristo cura a un ciego y suelen llevar una cruz gigante a sus presentaciones. De hecho, interpretaron su tema 'Todos los besos' frente al Papa León XIV, durante reciente su visita a Madrid el pasado junio.

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