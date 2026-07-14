TENIS DE MESA
La gesta de las chicas del 'pin pon' que sienta a San Sebastián de los Reyes en la mesa de las grandes: ascenso a la Superdivisión
El equipo femenino de tenis de mesa culmina años de trabajo y dedicación al alcanzar la máxima categoría nacional tras una trayectoria de esfuerzo constante
El equipo femenino del Club de Tenis de Mesa San Sebastián de los Reyes hizo historia este fin de semana al lograr el ascenso a la Superdivisión, la máxima categoría nacional, en la que competirá la próxima temporada.
Un salto a la élite que "culmina años de trabajo, esfuerzo y dedicación", indican desde el propio club, y que "comenzó cuando sus integrantes eran todavía unas niñas y entrenaban cada día con el objetivo de llegar algún día a lo más alto del tenis de mesa español"
La Superdivisión supondrá ahora "un nuevo reto" y una oportunidad para "continuar creciendo" frente a los mejores equipos y jugadoras del país. La presencia del club en la máxima categoría "también servirá de inspiración para las nuevas generaciones".
Un gran fin de semana para la ciudad
Las mujeres del equipo de tenis de mesa se unen así a la Unión Ciclista de San Sebastián de los Reyes, que también ha destacado en el Campeonato de Madrid de BTT, disputado en Paracuellos del Jarama.
En categoría infantil masculina, Valentín Korzynnikov se proclamó campeón y Asier Álvarez consiguió el subcampeonato, mientras que Candela Martínez se alzó con el título en la categoría femenina. Alberto García logró el oro en cadete y Frida Martí obtuvo la medalla de bronce en alevín.
Por último, el gimnasta de San Sebastián de los Reyes José Manuel Castro Moreno firmó una sobresaliente actuación en el Campeonato de España de gimnasia artística, celebrado en Guadalajara. El deportista se proclamó campeón nacional en anillas, consiguió la plata en paralelas y terminó también en segunda posición en la clasificación general.
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