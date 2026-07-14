Estos cines celebran sus 100 años con palomitas, agua y una película gratis al aire libre en pleno centro de Madrid: fecha, hora y cómo conseguir entradas

El verano no se disfruta en Madrid hasta que empieza a caer el sol. Durante la mayor parte del día, los ciudadanos tratan de sobrellevar las altas temperaturas refugiándose en un lugar fresco o pasando el día en alguna piscina.

Esto hace que los planes nocturnos sean los preferidos por la mayoría y, con ello, las actividades al aire libre ganen protagonismo. Así, los cines de verano se convierten en uno de los planes estrella del verano, pues la capital es capaz de convertir cualquier espacio en un escenario excepcional para disfrutar de una buena película con amigos.

El cine de verano vuelve a Madrid como uno de los planes más esperados de las noches estivales / COMUNIDAD DE MADRID

La gran plaza que se convierte en un cine gratis al aire libre

Durante una noche, una de las plazas más reconocibles de la capital dejará a un lado su ritmo habitual para recuperar la magia de las grandes sesiones de cine al aire libre. Hablamos de la plaza de Callao de Madrid.

La iniciativa forma parte de la celebración del centenario de los Cines Callao, inaugurados en 1926 y convertidos desde entonces en uno de los grandes símbolos cinematográficos de la capital. La cita tendrá lugar el miércoles 22 de julio de 2026, cuando se instalarán 164 butacas frente a la pantalla exterior principal de los históricos cines. La película elegida para esta velada especial será 'Regreso al futuro', uno de los clásicos más populares de la historia del cine.

La proyección comenzará a las 21.30 horas, aunque el acceso al recinto se abrirá media hora antes, a las 21.00 horas. Esta celebración busca agradecer a los madrileños el apoyo recibido por los Cines Callao durante su primer siglo de vida. Desde la organización explican que la propuesta nace de una idea sencilla: devolver a la ciudad parte del cariño acumulado durante cien años de historia.

Durante una noche, una de las plazas más reconocibles de la capital dejará a un lado su ritmo habitual para recuperar la magia de las grandes sesiones de cine al aire libre / WIKIPEDIA

¿Cómo puedo conseguir una entrada para el cine de verano de Callao?

El acceso será completamente gratuito, pero no será posible reservar previamente. Las 164 plazas disponibles se repartirán por estricto orden de llegada hasta completar el aforo. Por este motivo, quienes quieran asegurarse una butaca deberán acudir con suficiente antelación a la apertura del recinto, prevista para las 21.00 horas.

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Palomitas y agua gratis para los asistentes

Cada una de las butacas contará con palomitas y agua gratuitas, cortesía de la organización. Eso sí, los asistentes también podrán llevar su propia comida y bebida para consumir durante la proyección. Sin embargo, estará prohibido acceder con bebidas alcohólicas.