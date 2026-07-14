FÚTBOL
El centro comercial Westfield Parquesur de Leganés no proyectará el España-Francia en sus pantallas por los incidentes del partido anterior
La decisión del complejo comercial llega después de que se produjeran aglomeraciones y momentos de tensión durante el partido de cuartos de final
El centro comercial Westfield Parquesur de Leganés ha informado de que no proyectará el partido España-Francia de semifinales de la Copa Mundial de Fútbol, que se disputará este martes a partir de las 21 horas tras los incidentes que se produjeron en las instalaciones al término del encuentro anterior.
El complejo comercial había habilitado dos espacios para disfrutar de los partidos de la Selección Española durante el Mundial, además de las semifinales de este martes y miércoles, y la final del domingo. Sin embargo, al término del España-Bélgica de cuartos de final se produjeron incidentes en el centro comercial.
Muchos vídeos en redes sociales muestran grandes aglomeraciones, jóvenes con bengalas y a una multitud de personas avanzando por el interior del centro comercial, momento en el que un joven descargó un extintor, provocando momentos de tensión.
Desde la dirección del centro comercial no se han pronunciado al respecto de los incidentes, si bien han lanzado un breve comunicado oficial en el que informan de que "no proyectará" el partido entre España y Francia de este martes "ni ningún otro partido de la competición".
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