El bono con el que entrar gratis a los espacios culturales municipales de Madrid si tienes hasta 30 años

Al ser joven los planes para salir se empiezan a volver monótonos, ya sea porque el presupuesto no alcanza para probar cosas nuevas o porque se hace difícil salir de la costumbre. Si tienen menos de 30 años, seguramente ya sepan que pueden acceder al Verano Joven (descuentos en los tiquetes de trenes y buses), pero para los que tienen la, a veces buena y a veces mala, suerte de quedarse en Madrid, también podrán acceder espectáculos en siete grandes espacios culturales municipales que gestiona Madrid Destino con el bono JOBO.

Por un lado, este bono joven cultural que ha creado el Ayuntamiento de Madrid acerca la cultura a los más jóvenes, actividades como el teatro, cine, circo, conciertos, etc. Por el otro, crea nuevos públicos para fomentar la sensibilización y el espíritu crítico en relación con las artes escénicas, la música y las artes vivas programadas en estos siete centros: Nave 10 Matadero, Centro Danza Matadero, Teatro Español, Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Teatro Circo Price y Cineteca.

Matadero, uno de los espacios incluidos en el bono JOBO / ESPACIOS MICE

¿Cómo funciona?

Normalmente, el bono está limitado para menores de 26 años, pero el Ayuntamiento de Madrid ha ampliado este umbral a los 30 años, quienes podrán disfrutar de este beneficio desde la temporada 2026-2027. Sin embargo, al reservar las entradas o abonos, no se admiten cambios, devoluciones ni anulaciones.

Estos centros reservan máximo el 25% de sus entradas para este abono. Los usuarios pueden acceder a una sesión por espectáculo y la gratuidad no se aplica a shows o eventos que no se programen por el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, aun si toman lugar en estos recintos. Otra limitación es que esta programación solo será gratuita de martes a viernes, más no los fines de semana ni festivos.

Desde su puesta en marcha, JOBO ha facilitado más de 300.000 entradas, cada una por usuario que sólo podrá usarla para un espectáculo concreto al día y de acuerdo a la disponibilidad hasta completar el cupo reservado para el abono. Además, son personales e intransferibles y se pueden adquirir desde diez días antes del show.

Los menores de 30 años pueden ir a espectáculos en vivo de martes a viernes / MONDELO / EFE

¿Cómo lo consigo?

Para obtenerlo, solo hace falta registrarse en la web de entradas de Madrid Destino. Después, iniciar sesión en el portal con esta misma cuenta y en la sección de perfil está la opción de solicitar su JOBO. En esa solicitud deberá completar un formulario con sus datos personales, para lo cual necesitará presentar una copia de su DNI, ya sea en PDF o como imagen (JPG, PNG o GIF) con un tamaño máximo de 5Mb.

También está la opción de hacer la inscripción presencial, acudiendo al Centro de Turismo (Casa de la Panadería) de la Plaza Mayor, en horario de martes a domingo de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 (no abre los lunes). En cualquier caso, hasta este punto todavía no tiene su bono adjudicado, por lo que deberá estar al pendiente de su email registrado, donde llegará la notificación si fue aprobada y las instrucciones del programa.

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A pesar de ser una generación que ha recuperado la moda de los formatos físicos, JOBO no tiene este tipo de soporte. En su lugar, con iniciar sesión en la web con su cuenta podrá elegir los espectáculos que le interesa y descargar las entradas gratis y sin colas de espera.