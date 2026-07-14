MUNDIAL 2026
Ayuso llama a la afición a llenar el Movistar Arena para la final del Mundial: "Vamos a por este gran sueño"
La presidenta regional anima a los aficionados a reunirse en el Movistar Arena para seguir la final del Mundial con la pantalla más grande de la Comunidad
“¡Vamos a por este gran sueño!”. Con ese mensaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha animado a los aficionados a reunirse este domingo en el Movistar Arena para vivir juntos la final del Mundial 2026, en la que España buscará conquistar su segunda estrella.
"Madrid se junta este domingo en el Movistar Arena para vivir juntos la final del Mundial, con la pantalla más grande de la Comunidad de Madrid", ha señalado Ayuso en un mensaje publicado en redes sociales, en referencia al dispositivo preparado por el Gobierno regional para seguir el partido en directo.
España está en la final tras superar a Francia en una semifinal de máxima tensión y ya tiene la mirada puesta en la gran cita del próximo 19 de julio, que se disputará en Nueva York. La Selección Española de Fútbol buscará allí volver a tocar la cima del fútbol mundial 16 años después del título conquistado en Sudáfrica 2010.
Entrada gratuita y aforo para 15.000 personas
El Movistar Arena se convertirá en uno de los grandes puntos de encuentro de la afición en Madrid. El recinto acogerá la retransmisión de la final en la pantalla más grande de la región, con capacidad para 15.000 aficionados que podrán animar juntos a La Roja en un ambiente de gran cita deportiva.
Las puertas abrirán a partir de las 19:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 21:00 horas. La entrada será gratuita, aunque será imprescindible descargar previamente la invitación a través de MovistarArena.es hasta completar el aforo disponible, según ha avanzado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
La previa contará además con la actuación de DJ Nano, que pondrá música al ambiente antes de la retransmisión del encuentro.
Madrid se prepara para una noche histórica
La iniciativa llega después de varias semanas de seguimiento masivo del Mundial en plazas, pantallas gigantes y espacios públicos de la región. Con España ya clasificada para la final, la Comunidad de Madrid apuesta ahora por un formato de gran recinto para concentrar a miles de seguidores en una noche que puede entrar en la historia del fútbol español.
El Movistar Arena volverá así a convertirse en escenario de grandes emociones colectivas. La cita reunirá fútbol, música y ambiente de afición para acompañar a la selección en su intento de conquistar la segunda estrella.
Horarios para ver la final del Mundial en el Movistar Arena
- Fecha: domingo 19 de julio
- Apertura de puertas: 19:30 horas
- Inicio del partido: 21:00 horas
- Lugar: Movistar Arena
- Entrada: gratuita, con descarga previa en MovistarArena.es hasta completar aforo
- Previa: actuación de DJ Nano
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