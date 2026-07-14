Los aficionados del Atlético se indignan por el partido de Liga ante el Villarreal en pleno agosto: "La mejor hora para que a los abonados les de una lipotimia"

LaLiga ha publicado este martes los horarios de las tres primeras jornadas del campeonato. Y la programación ha provocado cierta polémica entre los aficionados del Atlético de Madrid, sobre todo en lo que concierne al horario del partido de la segunda jornada (23 de agosto) frente al Villarreal.

El equipo de Simeone, que pidió jugar las dos primeras jornadas como local, arrancará el campeonato liguero recibiendo al Málaga en casa. Pero no lo hará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, sino que su encuentro ha sido programado para el miércoles 19 de agosto a las 21.00 horas.

¿El motivo? LaLiga anunció que aplazaría los partidos de aquellos equipos cuyos futbolistas alcanzaran las rondas finales del Mundial que se disputa en Norteamérica. En el caso del Atlético, que todavía cuenta con nueve jugadores en el torneo y que permanecerán allí hasta el penúltimo o el último día de competición, el encuentro se ha retrasado únicamente tres días. El Barcelona, con diez semifinalistas, debutará once días más tarde, el 27 de agosto, mientras que el Real Madrid, que mantiene a cinco jugadores en el Mundial, comenzará el campeonato diez días después de la fecha inicialmente prevista, el 26 de agosto.

Quejas por el calor

La decisión, no obstante, cuenta con el visto bueno del Atlético. Según ha informado Mundo Deportivo, tanto el club como el cuerpo técnico consideran preferible disputar la primera jornada el 19 de agosto que aplazarla una semana más, ya que esa segunda opción les obligaría a afrontar tres partidos en apenas siete días. De este modo, el Real Madrid jugará su primer encuentro liguero, correspondiente a la segunda jornada, el sábado 22, y el Barcelona lo hará el domingo 23: tres y cuatro días después, respectivamente, que el conjunto rojiblanco.

Lo que sí ha generado controversia entre los aficionados ha sido el horario de la segunda jornada. La hora, las 17.00 el 23 de agosto, ha provocado una reacción general de de queja en las redes por el calor que previsiblemente hará ese día en la capital.

"Esperamos que el Atleti invite a Javier Tebas y a todos los trabajadores de LaLiga como invitados de honor a ver el partido. Pero nada de palcos con aire acondicionado, que se bajen al barro con nosotros y nos digan si son condiciones salubres para ver el fútbol. Poner un partido a las 17:00 un 23 de agosto en Madrid es un atentado contra la integridad física", se quejaba un socio en Twitter. "Es la mejor hora para que a vuestros queridos abonados les de una lipotimia", ironizaba otro entre la multitud de mensajes publicados.

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En la tercera jornada, el Atlético visitará al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, en un encuentro que dará comienzo a las 21.30 horas del sábado 29 de agosto.