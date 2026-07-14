El aeropuerto de Barajas no deja de crecer: supera los seis millones de pasajeros en junio

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado el mes de junio con 6.087.384 pasajeros, lo que representa una subida del 4,5% con respecto sexto mes de 2025, según los datos publicados este martes por el gestor aeroportuario.

De este total, 6.075.988 correspondieron a pasajeros comerciales, de los cuales 4.534.846 fueron viajeros de vuelos internacionales, que se incrementan un 4,4%, y 1.541.142, de nacionales, que repuntan un 4,6% interanual.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto madrileño ha operado en febrero 38.899 vuelos, lo que supone un aumento del 7,2% frente al mismo mes del pasado año. Del total de las 38.814 operaciones comerciales registradas, 27.322 fueron vuelos internacionales (+7,4%) y 11.492 nacionales, un 6,9% más.

En cuanto a carga transportada, en el sexto mes del año el aeródromo madrileño registró 66.000 toneladas de mercancía, lo que supone una subida del 6,6% frente al mismo periodo de 2025 y el 61,4% de la carga aérea transportada en todos los aeropuertos de la red de Aena.

De esta forma, en el acumulado del año, el aeropuerto madrileño cierra el primer semestre del año con un acumulado de 34.060.756 pasajeros, lo que representa un incremento del 4,2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

En estos seis meses, se han contabilizado 220.231 operaciones, un 5,4% más que en el año anterior, y 396.729 toneladas de mercancía gestionada, lo que supone un aumento del 0,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Datos nacionales de Aena

A nivel nacional, los aeropuertos de la red de Aena alcanzaron los 156,2 millones de pasajeros durante el primer semestre, lo que supuso un 3,7% más con respecto al mismo periodo del año pasado, siendo una cifra inferior al crecimiento del 4,8% de la primera mitad de 2025 frente a 2024.

Entre enero y junio, se operaron 1.332.699 movimientos de aeronaves (+4%) y se transportaron 664.355 toneladas de mercancía, es decir, una cifra un 4,2% superior al año anterior.

Ya en junio, el operador aeroportuario alcanzó la cifra de 31,6 millones de pasajeros en territorio nacional, lo que implicó un aumento del 3,8% en comparación al mismo mes de 2025. Además, en el sexto mes se gestionaron 266.076 movimientos de aeronaves, un 5,9% más, y se transportaron 107.503 toneladas de mercancía, un 0,1% menos.

Nuevamente, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros. Le siguieron los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.464.087 (+3,2% vs 2025); Palma de Mallorca, con 4.297.092 (+1,6%); Málaga-Costa del Sol, con 2.771.417 (+5,3%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 2.123.528 (+10,5%); Ibiza, con 1.300.187 (+3,2%); Gran Canaria, con 1.180.730 (+0,4%); y Valencia, con 1.174.452 (+8,8%).

En cuanto a operaciones, Barajas también fue el aeropuerto con más movimientos, seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 34.284 vuelos (+4,8%); Palma de Mallorca, con 29.730 (+2,4%); Málaga-Costa del Sol, con 19.038 (+5,5%); AlicanteElche Miguel Hernández, con 13.153 (+12,1%); Ibiza, con 11.518 (+3,2%) y Gran Canaria, con 11.434 aterrizajes y despegues (+5,6%).

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Respecto al tráfico de mercancías, tras Barajas se situaron el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 18.754 toneladas (+16,4%); el Aeropuerto de Zaragoza, con 10.048 (-5,1%) y Vitoria, con 6.220 toneladas (+7,7%).