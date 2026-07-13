'Verano Activo en Compañía': el plan de Madrid para que los mayores tengan compañía y espacios frescos este verano

El verano puede ser una estación especialmente difícil para muchas personas mayores. Las rutinas cambian, los familiares se marchan de vacaciones, algunas actividades se reducen y las altas temperaturas obligan a pasar más horas en casa. Para evitar que ese aislamiento se convierta en soledad no deseada, la Comunidad de Madrid y Cruz Roja han puesto en marcha el programa Verano Activo en Compañía, una iniciativa pensada para promover el envejecimiento activo y ofrecer espacios seguros, climatizados y con actividades durante los meses estivales.

El proyecto se desarrollará en las 21 asambleas de Cruz Roja distribuidas por toda la región, que abrirán sus instalaciones durante las mañanas, coincidiendo con las horas de mayor calor. La idea es que las personas mayores puedan acudir a estos espacios para participar en talleres, relacionarse con otros vecinos o simplemente pasar parte del día acompañadas en un entorno confortable.

La iniciativa responde a una realidad que se intensifica en verano. La reducción de actividades habituales, el cierre temporal de algunos recursos, las vacaciones y las olas de calor pueden favorecer situaciones de aislamiento social, especialmente entre quienes viven solos o cuentan con redes familiares y vecinales más frágiles.

Según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, una de cada cinco personas en España experimenta soledad no deseada, una situación que aumenta a partir de los 65 años y que afecta de forma especial a las personas mayores de 75.

Talleres, conversación y actividad física adaptada

Este programa no se plantea solo como un refugio frente al calor, sino como una red de participación social. El programa incluirá talleres de memoria y estimulación cognitiva, actividades de alfabetización digital, manualidades, clubes de lectura, propuestas culturales, espacios de conversación y actividad física adaptada.

También se contemplan salidas a la piscina, excursiones y actividades intergeneracionales, con el objetivo de favorecer el encuentro entre personas de distintas edades y reforzar los vínculos comunitarios. Cada asamblea de Cruz Roja adaptará su programación a las necesidades de su territorio, de forma que las actividades respondan a la realidad de cada barrio o municipio.

El objetivo es doble: ayudar a las personas mayores a mantenerse activas durante el verano y reducir los riesgos asociados al aislamiento. En este sentido, el programa busca que las asambleas de Cruz Roja funcionen como espacios de referencia, lugares donde acudir no solo para hacer una actividad concreta, sino también para sentirse acompañado.

Espacios seguros durante las horas de más calor

Las altas temperaturas se han convertido en un factor de vulnerabilidad para muchos mayores, especialmente para quienes viven solos, tienen problemas de movilidad o permanecen en viviendas poco adaptadas al calor. Por eso, el programa también incorpora una dimensión preventiva: ofrecer lugares climatizados durante las mañanas, cuando muchas personas pueden organizar su jornada y evitar permanecer solas en casa durante largos periodos.

Más allá del componente asistencial, la iniciativa insiste en la importancia de la participación. No se trata únicamente de proteger frente al calor, sino de fomentar una vejez activa, con espacios de encuentro, autonomía y relación social.

La Comunidad de Madrid y Cruz Roja subrayan así la necesidad de reforzar las redes comunitarias durante el verano, una época en la que la soledad puede hacerse más visible precisamente porque se interrumpen muchas rutinas cotidianas.

Envejecimiento activo contra la soledad no deseada

La soledad no deseada es uno de los grandes retos sociales asociados al envejecimiento. No siempre implica estar físicamente solo, sino sentirse desconectado, sin compañía significativa o sin una red de apoyo suficiente. En el caso de las personas mayores, ese sentimiento puede tener consecuencias emocionales, físicas y sociales.

Por eso, programas como Verano Activo en Compañía buscan actuar antes de que la soledad se cronifique. La combinación de actividades, acompañamiento y espacios seguros permite que los mayores mantengan hábitos, establezcan nuevas relaciones y encuentren una rutina durante los meses en los que muchas ciudades y municipios cambian de ritmo.

La iniciativa está financiada mediante la asignación tributaria del IRPF y fondos propios de Cruz Roja, y refuerza el compromiso de ambas entidades con el envejecimiento activo, la prevención de la soledad no deseada y la construcción de comunidades más inclusivas y cuidadoras.

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Durante este verano, las 21 asambleas de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid se convertirán así en algo más que espacios climatizados: serán puntos de encuentro para que las personas mayores puedan seguir participando, compartiendo tiempo y encontrando compañía cuando más falta puede hacer.