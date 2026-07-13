Este es el restaurante madrileño que sorprende con su menú de 24 euros: incluye chuletón, marisco, vino y postre y su único requisito es ir en pareja

Si un amigo te dijera que acaba de comerse una ensalada de queso de cabra, gambones a la marinera, y un chuletón laminado, junto a una botella de vino y un postre, por tan solo 24 euros y en pleno centro de Madrid, seguramente pensarías que te está tomando el pelo.

Sin embargo, y aunque pudiera parecer imposible, este menú es muy real y está disponible todos los días de la semana en los restaurantes 'Omar y Tierra', situados en Majadahonda y Las Rozas. ¿El único requisito? El menú debe pedirse para un mínimo de dos personas en la mesa.

El menú que demuestra que "comer bien no tiene que ser un lujo"

'Omar y Tierra' nació de la ilusión de un matrimonio cubano: Omar y Sady, que desde hace más de 30 años han dedicado su vida a la hostelería en España. En 2010, la pareja se aventuraría a abrir su primer local en Las Rozas, alcanzando un gran éxito y expandiéndose poco después a Majadahonda. Ahora, con un amplio recorrido en la industria gastronómica, la pareja no ha olvidado la filosofía con la que nacieron sus negocios: "comer bien no tiene que ser un lujo".

El Grupo 'Omar y Tierra' nace en 2010 en Las Rozas y se expande tres años después a Majadahonda / Omar y Tierra Marisquerías

Así lo demuestra la oferta de sus locales que, todos los días de la semana sin excepción, pone a disposición de sus comensales un menú que combina ensalada, marisco, carne, vino y postre por menos de 25 euros. Este menú llamado 'Menú de Casa' es muy apreciado por los madrileños no solo por su precio fijo, sino por la calidad de su producto, lo que ha permitido que el proyecto se mantenga a flote pese a al gran competencia gastronómica de la zona.

Sus productos, siempre de temporada, son conocidos por su calidad y frescura / Omar y Tierra Marisquerías

Otras alternativas con precio cerrado: sin sustos al pedir la cuenta

Además de este menú, 'Omar y Tierra' cuenta con otras alternativas también a precio cerrado que permiten a los comensales probar otras de las ofertas del local sin temer un posible susto al pedir la cuenta. Por un precio que oscila entre los 26 y los 37 euros por persona, e incluyendo vino y postre, destacan:

El menú 'Mar y Tierra' a 26 euros por persona que incluye: ensalada de la casa, champiñón relleno de gambón, sepia a la plancha, y bacalao a la cazuela o chuletón laminado.

ensalada de la casa, champiñón relleno de gambón, sepia a la plancha, y bacalao a la cazuela o chuletón laminado. El menú 'Homenaje' a 29 euros por persona que incluye: gambas a la plancha, ensalada de tomate con ventresca y chuletón laminado.

El proyecto ya busca expandirse a otras ciudades de España / Omar y Tierra Marisquerías en Facebook