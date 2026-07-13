Regresan los avisos amarillos por calor en Madrid: este martes verá muchos abanicos para enfrentar las máximas de 36ºC que prevé la Aemet

La temperatura máxima este martes en Madrid será de 36ºC, un umbral que no solo despide el fresco que estaba haciendo los últimos días, sino que también activa el aviso amarillo en la zona metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste. De esta forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que los madrileños recuperen el abanico, el paraguas y las gafas de sol para protegerse de un sol que volverá a achicharrarlos.

Otra vez avisos por calor

Aunque de peligro bajo, el índice ultravioleta máximo sigue siendo muy alto (9), por lo que la crema solar, la sombra, y, más importante aún, la hidratación, son claves para enfrentar otra jornada veraniega con aviso por calor, que se extenderá por la zona metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste y se activará entre las 13:00 y 21:00 horas.

En concreto, los ciudadanos de Alcalá de Henares serán los que más se lamentarán por el calor con máximas de 38ºC. Apenas un grado por detrás están Aranjuez y Getafe con 37ºC, mientras que Madrid capital y Navalcarnero se mantienen en el umbral de 36ºC y Collado Villalba ni se acerca con 34ºC.

Mapa de avisos para este martes / Aemet

En este sentido, la Aemet prevé temperaturas en aumento, más acusado en las máximas. Por su parte, las mínimas rondarán los 22ºC a nivel general, pero algunos municipios irán todavía más abajo. Por ejemplo, Aranjuez espera llegar a los 19ºC, Navalcarnero a los 20ºC y Collado Villalba y Alcalá de Henares a los 21ºC.

El día comenzará con apenas 21ºC al amanecer, pero irá ascendiendo hasta llegar a los 32ºC a las 13:00. Coincidiendo con el aviso, la hora más calurosa será a las 17:00 horas con 36ºC. La noche se mantendrá muy parecida a los últimos días, si no es que todavía más fresca, pues a las 23:00 horas ya estará por debajo de los 30ºC.

De momento, la Aemet tiene previsto seguir activando los avisos amarillos por calor este miércoles a cuenta de máximas de 35ºC en una jornada que tendrá mínimas de 22ºC. Este jueves, los termómetros seguirán bajando con máximas de 34ºC que se mantendrán estables hasta el sábado, pero el pronóstico todavía podría cambiar de acuerdo a cómo avancen los días.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Soplarán vientos notables pero sin lluvia

La jornada comenzará con cielos poco nubosos, pero con algunos intervalos de nubes altas y de evolución a partir del final de la mañana. Aunque la probabilidad de precipitación es nula (0%) para los próximos días, la Aemet mantiene la posibilidad de que caigan chubascos este jueves, especialmente durante la mañana (35%) y un poco menos durante la tarde (15%).

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Los vientos serán de sur y suroeste, flojos aumentando a moderados. Velocidad máxima de 20km/h, de componente sur durante la mañana y de componente suroeste en la primera mitad de la tarde, que irá bajando de fuerza en la segunda mitad y comienzo de la noche alcanzando los 5km/h en la misma dirección.