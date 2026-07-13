¿Por qué Mikel Merino celebra sus goles en el Mundial dando una vuelta al banderín del córner?: lo hace en homenaje a este exjugador madrileño

Es el héroe de España, el hombre de moda de la selección en el Mundial. Sus goles frente a última hora ante Portugal y Bélgica nos dieron el billete para la semifinal del Mundial ante Francia, donde este martes tratará de repetir. Y, de paso, volver a mostrar al mundo su icónica celebración. Porque cada vez que Mikel Merino aparece en el momento decisivo, el centrocampista repite una escena: corre hacia una de las esquinas del campo y completa una vuelta alrededor del banderín de córner con el puño apretado.

No se trata de una celebración improvisada ni de una simple superstición: detrás del gesto existe una historia que une a varias generaciones de su familia. El origen se encuentra en Miguel Merino, padre del internacional español y antiguo futbolista madrileño de equipos como Osasuna, Celta, Las Palmas y Leganés. En noviembre de 1991, el entonces centrocampista rojillo marcó en el campo del Stuttgart durante una eliminatoria de la Copa de la UEFA que terminó con victoria navarra por 2-3.

Después de anotar, Miguel corrió hacia una de las esquinas y rodeó el banderín. Aquella celebración nació después de que prometiera dedicarle un gol a su madre, que se encontraba indispuesta antes del encuentro. Al marcar, el córner fue lo primero que encontró en su camino y decidió girar alrededor de él como señal de que el tanto iba dirigido a ella.

Un homenaje de hijo a padre

Mikel Merino conoció años después las imágenes de aquel partido y convirtió el gesto en una forma de rendir tributo a su padre. La celebración conserva así el recuerdo de su abuela, pero también reconoce la influencia que Miguel Merino ha tenido en su formación personal y deportiva. Lo que comenzó como una dedicatoria improvisada terminó convirtiéndose en un pequeño ritual familiar.

El momento que dio a conocer mundialmente esta historia llegó en los cuartos de final de la Eurocopa de 2024, en el primero de los goles icónicos del navarro con la selección. Merino marcó de cabeza ante Alemania en el minuto 119 y clasificó a España para las semifinales. Nada más anotar, se dirigió al córner y repitió la vuelta de su padre.

La coincidencia fue extraordinaria: el gol se produjo precisamente en Stuttgart, en el mismo estadio donde Miguel había marcado y realizado aquella celebración con Osasuna 33 años antes. Padre e hijo habían dejado su huella en el mismo escenario, en competición europea y rodeando el mismo símbolo. “Habíamos bromeado antes del partido con que me quedaban pocas cosas por hacer que él no hubiera hecho; así que lo celebré así en honor a él”, relató el futbolista.

Una celebración ligada a los goles decisivos

Desde entonces, la vuelta al banderín se ha convertido en la firma de Merino, especialmente cuando marca con la selección. Durante el Mundial de 2026 la ha repetido después de sus goles decisivos contra Portugal y Bélgica, ambos logrados en los últimos minutos y saliendo desde el banquillo.

Frente a Bélgica, el navarro apareció en el tramo final para marcar el 2-1 que llevó a España a las semifinales. Tras aprovechar un rechace del guardameta, volvió a buscar la esquina y completó su particular recorrido alrededor del córner. Era la misma imagen vista ante Portugal y, dos años antes, contra Alemania.

Los tres goles de Merino en grandes torneos —uno en la Eurocopa de 2024 y dos en este Mundial— han llegado como suplente y han servido para clasificar a España. Todos fueron celebrados de idéntica manera.

Noticias relacionadas

Por eso, cuando Mikel Merino rodea el banderín no solo festeja un gol. Recuerda una promesa realizada por su padre, homenajea a su familia y mantiene viva una celebración nacida en Stuttgart hace más de tres décadas. Un pequeño círculo alrededor del córner que, con cada tanto decisivo, vuelve a unir pasado y presente.