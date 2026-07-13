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La piscina natural a una hora y media de Madrid perfecta para escapar del calor: agua cristalina, senderos y entrada gratuita

Rodeada de árboles y alimentada por las aguas frías de la sierra de Gredos, esta zona se ha convertido en una de las zonas de baño más atractivas para los madrileños

El entorno combina espacios de sombra bajo los árboles con zonas más soleadas para descansar

El entorno combina espacios de sombra bajo los árboles con zonas más soleadas para descansar

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Cuando el calor aprieta en Madrid, encontrar un lugar cercano donde refrescarse se convierte en uno de los planes más buscados del verano. Aunque enclaves como el Pantano de San Juan o las piscinas naturales de Rascafría concentran buena parte de las visitas, existen alternativas menos conocidas que permiten disfrutar del agua y la naturaleza con algo más de tranquilidad.

A menos de 100 kilómetros de la capital se encuentra uno de esos rincones que todavía conserva un ambiente más relajado. Rodeada de árboles y alimentada por las aguas frías de la sierra de Gredos, la Charca de la Nieta se ha convertido en una de las zonas de baño más atractivas del Valle del Tiétar.

Pantano de San Juan en Ávila

Hay rincones más allá del pantano de San Juan para relajarse en verano / EFE

La Charca de la Nieta, una piscina natural cerca de Madrid

La Charca de la Nieta está situada en Piedralaves, en la provincia de Ávila. Desde Madrid se puede llegar en aproximadamente una hora y media, por lo que es una opción perfecta para una excursión de un día sin necesidad de recorrer grandes distancias.

La zona de baño se forma gracias a un muro de contención construido en la Garganta de Nuño Cojo. Esta estructura retiene el agua que desciende directamente de la sierra de Gredos, lo que explica su baja temperatura incluso durante los meses más calurosos.

Una zona de baño rodeada de naturaleza

El entorno combina espacios de sombra bajo los árboles con zonas más soleadas para descansar. Esta variedad permite elegir entre refugiarse del calor o tumbarse al sol después del baño.

Aunque la Charca de la Nieta sigue siendo menos conocida que otras piscinas naturales cercanas a Madrid, durante julio y agosto puede registrar una mayor afluencia de visitantes. Aun así, suele mantener un ambiente más tranquilo que otros destinos estivales más populares.

La Charca de la Nieta está situada en Piedralaves, en la provincia de Ávila

La Charca de la Nieta está situada en Piedralaves, en la provincia de Ávila / REDES

Rutas de senderismo junto a la piscina natural

También, quienes prefieran caminar o completar la visita con una ruta pueden recorrer varios senderos cercanos. Uno de los más populares es la Senda de las Pozas, que sigue el recorrido de la garganta y permite descubrir pequeñas áreas de baño naturales. Otra alternativa es la Senda de las Minas, que conduce hasta la antigua mina de los Deseos.

¿Cómo puedo llegar a la Charca de la Nieta?

La Charca de la Nieta está muy cerca del centro de Piedralaves. El recorrido a pie dura menos de cinco minutos y consiste en seguir la calle Progreso en dirección a la presa del Horcajo.

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Al inicio del sendero hay una zona de aparcamiento y, aunque puede llenarse en las jornadas de mayor afluencia, el enclave suele resultar menos masificado que otras zonas de baño durante el verano.

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