La patronal madrileña respalda la candidatura de Garamendi a la presidencia de la CEOE

La Junta Directiva de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, ha acordado en su reunión de hoy apoyar la candidatura de Antonio Garamendi, actual presidente de CEOE, en las elecciones de la organización patronal que se celebran el próximo 1 de octubre. La de Garamendi era de momento la única candidatura presentada, el plazo concluye en agosto.

Desde la patronal madrileña se entiende que el complejo contexto económico, político y geoestratégico obliga a preservar "una representación empresarial sólida, cohesionada e independiente" que permita defender los interese generales de las empresas y a la vez contribuir a la estabilidad económica y social de España. "CEIM, que ostenta la vicepresidencia primera de CEOE, considera que la próxima etapa debe estar marcada por la independencia y la capacidad de propuesta", afirma la organización en un comunicado. "España necesita una voz empresarial unida que contribuya a recuperar la confianza, favorezca los acuerdos y sitúe la competitividad de las empresas en el centro de las decisiones económicas".

En ese sentido, insisten desde la patronal madrileña, seguirán trabajando para que la organización empresarial nacional mantenga "una posición firme y constructiva" ante los desafíos para la economía española, entre los que enumeran la recuperación de la productividad, la simplificación del marco regulatorio, la seguridad jurídica, la reducción del absentismo, la formación y atracción de talento, la transición energética y digital, el impulso a las pymes y la defensa de un marco fiscal "que favorezca la inversión y la creación de empleo".

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El presidente de CEIM, Miguel Garrido, anticipaba esta mañana en una entrevista en El Periódico de España que la organización haría hoy público su posicionamiento en relación con las elecciones de CEOE. "A día de hoy la única persona que ha manifestado su intención de presentarse es Antonio Garamendi. Yo he sido vicepresidente primero estos cuatro años y he participado en las decisiones de CEOE. Nosotros estamos satisfechos con el trabajo que se ha llevado a cabo. Pero no me puedo adelantar a la decisión de la junta directiva", aseguraba.