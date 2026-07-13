SUCESOS
Una mujer resulta intoxicada por humo en un incendio en una vivienda de Fuenlabrada
El fuego, declarado en un piso de la quinta planta, obligó a desalojar a los vecinos de tres alturas del edificio, aunque 25 personas pudieron regresar posteriormente a sus casas
J.M.C.
Una mujer de 42 años ha resultado herida leve por inhalación de humo en un incendio registrado durante la noche de este domingo en una vivienda DE Fuenlabrada, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El Centro de Emergencias recibió el aviso minutos después de las 23:00 horas y movilizó hasta la calle Urbanización Nuevo Versalles A cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. A su llegada, los efectivos comprobaron que el incendio se encontraba muy desarrollado en un piso de la quinta planta, donde las llamas afectaban a dos habitaciones y el humo se había extendido por el resto de la vivienda. Ante la intensidad del fuego, los bomberos desalojaron de manera preventiva a los residentes de las plantas quinta, sexta y séptima, mientras trabajaban para confinar las llamas y evitar que se propagaran a las viviendas colindantes.
La propietaria del piso afectado fue atendida por los sanitarios del Summa 112 y trasladada al Hospital Universitario de Fuenlabrada con una intoxicación leve por inhalación de humo. Otros dos vecinos también recibieron asistencia sanitaria, aunque fueron dados de alta en el propio lugar del suceso.
Una vez extinguido el incendio y comprobado que el edificio no presentaba riesgos para sus ocupantes, los servicios de emergencia autorizaron el regreso a sus viviendas de 25 vecinos que habían sido desalojados durante la intervención.
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