Miguel Ángel Blanco, el legado de una vida "partida a la mitad": "29 años de vida, 29 años de ausencia"

Este lunes, 29 años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, Madrid ha vuelto a recordar al joven concejal del Partido Popular en Ermua cuya muerte conmocionó a toda España. Tenía 29 años cuando ETA lo secuestró el 10 de julio de 1997 y lanzó un ultimátum de 48 horas al Gobierno. Su asesinato, después de una cuenta atrás seguida con angustia en todo el país, convirtió su rostro en el símbolo de una sociedad que decidió no volver a guardar silencio ante el terrorismo.

Aquel crimen provocó una movilización ciudadana sin precedentes. Ese 14 de julio, Madrid, que había seguido durante dos días el secuestro entre la esperanza y la angustia, quedó desbordada por una multitud de más de un millón y medio de personas. La Castellana, la calle Alcalá y la Puerta del Sol acogieron la que entonces fue considerada la mayor manifestación de la democracia. Desde Colón hasta Sol, miles de madrileños avanzaron durante horas entre aplausos, silencios y gritos contra ETA.

Ese espíritu ha vuelto a reivindicarse esta tarde en los jardines de Miguel Ángel Blanco, en el distrito de Chamartín. Bajo el lema 'Tu legado nos compromete', representantes del PP, familiares de víctimas del terrorismo y ciudadanos han acompañado a Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, en un acto dedicado a defender la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.

"Veintinueve años de vida, 29 años de ausencia", ha empezado resumiendo Marimar la "simetría cruel" de este aniversario, en el que su hermano lleva el mismo tiempo muerto que el que vivió. "No era un héroe de leyenda. Era simplemente un chico de Ermua", ha recordado sobre aquel joven orgulloso de sus orígenes gallegos y de sentirse vasco y español, que entró en política para mejorar su pueblo y defender la libertad.

Marimar Blanco ha evocado también las manos blancas levantadas durante las movilizaciones de julio de 1997. Un clamor que no consiguió salvar a su hermano, pero que sí logró preservar "la dignidad de todo un país que se negó a vivir de rodillas". Aquella rebelión cívica, bautizada como espíritu de Ermua, fue la "derrota" de ETA y continúa siendo, 29 años después, "nuestra bandera", ha subrayado.

La reivindicación de la memoria y el legado del Miguel Ángel ha estado acompañada también de un contundente mensaje político. Empezando por la propia Marimar y siguiendo por los dirigentes presentes en al acto, el secretario general del PP, Miguel Tellado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han coincidido en denunciar la presencia de EH Bildu en las instituciones y han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "blanquear" a los herederos políticos de ETA mediante sus acuerdos parlamentarios.

"Primero nos arrebataron a los nuestros; ahora nos están arrebatando la justicia", ha proclamado Marimar Blanco, que ha rechazado que se pida a las víctimas discreción o comprensión ante esos pactos: "Ni discreción ni comprensión con la injusticia, ni silencio. Jamás, nunca más silencio", ha lanzado.

Tellado se ha referido este proceso como "la corrupción de la memoria" y ha acusado a Sánchez de haber llevado al PSOE a sentirse "más cerca de Bildu que del Partido Popular". Presente en sustitución de un Alberto Núñez Feijóo que no ha podido llegar a tiempo desde el incendio de Almería, el secretario general ha aprovechado la ocasión para anunciar cinco compromisos de un eventual Gobierno del PP, incluyendo derogar la Le y de Memoria Democrática "en el primer Consejo de Ministros", para que el "relato" sobre el terrorismo no contenga "el sello" de Bildu.

Pese a la marcada carga política de su discurso, Tellado ha querido deslizar también que "Miguel Ángel Blanco es patrimonio de todos los españoles", no solo del PP, y recordar que su asesinato desencadenó "la movilización más amplia y más noble" de la democracia. Almeida, por su parte, ha puesto el foco en esas 48 horas de angustia en que la ETA mató a Blanco "a cámara lenta" y que permanecen fijadas para siempre en la memoria colectiva del país.

Tras cargar también contra el Bildu y el presidente del Gobierno por no haber deslegitimado la violencia terrorista, el alcalde madrileño ha anunciado que el próximo año, coincidiendo con el 30 aniversario del asesinato, Madrid inaugurará en Ciudad Lineal un centro juvenil que llevará el nombre de Miguel Ángel Blanco y contará con espacios dedicados a explicar su historia a las nuevas generaciones. "En Madrid la historia ni se borra ni se reescribe: se cuenta", ha recalcado Almeida.

Por último, y en la misma línea que sus predecesores, Ayuso ha advertido de que el terrorismo no puede quedar reducido a un episodio lejano en los libros y ha prometido que Madrid continuará contando la historia de sus víctimas "en los colegios, en las instituciones y en las calles". Incluyendo el centro memorial dedicado a las víctimas que se inaugurará en 2027, "un edificio singular", luminoso y alejado de la imagen de "un rincón en penumbra", con espacios para conferencias, documentales, películas y talleres para niños y jóvenes.

Entre los objetos que albergará estarán la batería de Miguel Ángel Blanco, aficionado a la música y especialmente a Héroes del Silencio, y el monopatín de Ignacio Echeverría, asesinado en el atentado de Londres de 2017 cuando trataba de defender a otras personas. Una luz con el nombre y los apellidos de cada víctima asesinada en la Comunidad de Madrid completará el memorial.

Tras las intervenciones, los asistentes han depositado flores junto al monumento dedicado al concejal de Ermua. El homenaje ha concluido con la actuación de James Herrera, que ha interpretado ‘Maldito duende’, de Héroes del Silencio, la canción favorita de Miguel Ángel Blanco. Veintinueve años después, su canción ha vuelto a sonar en unos jardines que llevan su nombre y su legado.