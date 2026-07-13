Metro de Madrid empieza a probar sus trenes sin conductor: estas son las tres líneas por las que circularán

Metro de Madrid se prepara para uno de los mayores cambios de su historia. Y es que la modernización de la Línea 6 no solo renovará vías, estaciones y sistemas de seguridad, sino que permitirá incorporar convoyes automáticos con más espacio, mayor velocidad y una frecuencia de paso superior a la actual.

La transformación se completará en 2027, cuando la Circular se convierta en la primera línea automatizada de la red madrileña. Eso sí, antes de transportar pasajeros, los nuevos trenes tendrán que superar diferentes ensayos técnicos que comenzarán este mismo verano en varias líneas del suburbano.

El primer tren automático de Metro de Madrid ya está en la capital

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conocido este lunes 13 de julio el primero de los 48 trenes automáticos adquiridos para la Línea 6 durante una visita al depósito de Cuatro Vientos.

El convoy ya se encuentra en Madrid y comenzará a realizar pruebas nocturnas en las líneas 10, 11 y 12. En esta primera fase circulará en modo manual y con conductor, sin afectar al servicio habitual de viajeros.

Una vez que concluyan las obras y las adaptaciones tecnológicas de la Línea 6, los ensayos se trasladarán a la propia Circular. Será entonces cuando el tren empiece a probarse en modo automático antes de su puesta en servicio comercial prevista para 2027.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conocido este lunes 13 de julio el primero de los 48 trenes automáticos adquiridos para la Línea 6 durante una visita al depósito de Cuatro Vientos / REDES

Así serán los 48 nuevos trenes de la Línea 6

La Comunidad de Madrid incorporará un total de 48 convoyes fabricados por CAF, una operación que supone una inversión global de 531,2 millones de euros. Los trenes están siendo producidos en las plantas de Beasáin e Irún y las primeras unidades comenzaron sus pruebas en vía durante el mes de mayo en Navarra.

Cada unidad estará formada por seis coches conectados mediante una configuración continua, lo que permitirá a los viajeros desplazarse de un extremo a otro del convoy sin puertas de separación. Los trenes tendrán 109 metros de longitud y ofrecerán una mayor sensación de amplitud.

La ausencia de una cabina de conducción convencional permitirá instalar un cristal panorámico en la parte delantera, desde el que los pasajeros podrán contemplar las vías y las estaciones durante el recorrido.

El futuro tren autónomo que recorrerá el Metro de Madrid. / METRO MADRID

Trenes cada dos minutos

Los nuevos convoyes podrán transportar hasta 1.385 viajeros, un 17% más que los modelos que circulan actualmente. También alcanzarán una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, lo que supone un incremento de hasta el 33%.

La automatización permitirá elevar la frecuencia desde los 19 hasta los 30 trenes por hora. En los momentos de mayor demanda, el intervalo entre convoyes podrá reducirse hasta los dos minutos.

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Según las previsiones del Gobierno regional, la capacidad diaria de la Línea 6 podría pasar de unos 430.000 viajeros a un máximo de 731.000 en días laborables una vez que el nuevo sistema esté completamente operativo.