Maroto acusa a Enma López de "falta de lealtad" por disputarle las primarias del PSOE de Madrid

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado este lunes a su compañera de partido, Enma López, de actuar con "falta de lealtad" al presentar una candidatura alternativa para encabezar la lista socialista a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2027.

"Es legítimo que cualquier militante socialista se presente al proceso de primarias, forma parte de la democracia interna de nuestro partido", ha admitido Maroto a preguntas de la prensa, antes de cargar contra las "formas", que "claramente no fueron las adecuadas", y el momento escogidos por la portavoz adjunta para hacer el anuncio, a pocos días del Debate sobre el Estado de la Ciudad y del comité federal del PSOE.

Según Maroto, en ambos momentos el partido debía ofrecer una imagen de cohesión: primero, para presentar ante los madrileños su alternativa al Gobierno municipal del Partido Popular; después, para respaldar al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. "Creo que hay claramente una falta de lealtad en esa decisión", ha subrayado la portavoz.

Maroto y López competirán en las primarias socialistas después de que ambas consiguieran los avales necesarios. La votación está prevista para el próximo domingo 19 de julio y, si ninguna candidata supera el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 26 de julio. Para la portavoz, los cerca de 1.400 avales recibidos suponen un reconocimiento al "compromiso" y a la "constancia" de su proyecto.

En este sentido, Maroto ha presentado su candidatura como la continuación de un proyecto "transparente" y colectivo, construido durante los tres años y medio de legislatura. Por lo que respecta al de López, la actual portavoz ha emplazado a su rival a explicar qué diferencias mantiene ahora con una estrategia política de la que formaba parte hasta hace apenas unos días. "Enma tendrá que explicar cuál es su proyecto y por qué ahora no comparte un proyecto que hasta hace una semana era también el suyo", ha lanzado.

Para Maroto, el movimiento de López tiene un carácter más "individual", frente a la candidatura "de equipo" que ella representa, basada en la unidad del partido y en la participación de las agrupaciones y los militantes. "Con el paso que ha dado, habla más de un proyecto individual y de lo que ella puede aportar. Entiendo que no ha sido suficiente su paso por el grupo como portavoz adjunta y que considera que ya le toca", ha reprochado.

Maroto también ha reivindicado su continuidad al frente del PSOE municipal desde 2023 y el compromiso adquirido cuando fue elegida candidata por primera vez. "Yo dije que venía para quedarme. Dije que no iba a defraudar y que el Partido Socialista se merecía un proyecto que se consolidara en el tiempo", ha afirmado, antes de subrayar que "esto no va de unas primarias. Esto va de ganar al Partido Popular en 2027".