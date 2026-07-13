SALUD LABORAL
El calor extremo eleva la siniestralidad laboral en Madrid con siete muertes en junio, la mayoría en el sector de la construcción
CCOO y UGT alertan de que el calor extremo agrava la siniestralidad laboral tras siete muertes en junio
CCOO y UGT han lamentado que el mes de junio haya concluido con siete trabajadores fallecidos en accidente laboral en la Comunidad de Madrid, cuatro de ellos en el sector de la construcción, y han advertido de que el calor extremo incrementa el riesgo de siniestralidad. Además, CCOO ha puesto a disposición de los trabajadores sus sedes como refugios climáticos para prevenir los golpes de calor.
Según los datos provisionales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), cinco de las víctimas mortales perdieron la vida durante la jornada laboral y otras dos fallecieron en accidentes de tráfico in itinere, según han informado CCOO y UGT.
Cuatro de los fallecimientos se registraron en el sector de la construcción, por caídas desde tejados, golpes con maquinaria pesada, el derrumbe de una antena y una patología no traumática (PNT). A estos casos se suma otra muerte por PNT en el sector servicios y dos accidentes mortales de tráfico en los sectores de la industria y los servicios.
El calor, un factor de riesgo
Ambas organizaciones sindicales sostienen que muchas muertes clasificadas oficialmente como patologías no traumáticas o accidentes derivados de distracciones podrían estar relacionadas con el impacto del calor extremo sobre la salud de los trabajadores.
A su juicio, el estrés térmico provoca fatiga física y mental, reduce los reflejos y agrava patologías previas, lo que favorece caídas, atrapamientos o golpes que consideran evitables con una adecuada planificación preventiva.
En este contexto, recuerdan que la legislación obliga a las empresas a evaluar los riesgos derivados de las altas temperaturas y a aplicar protocolos específicos frente a fenómenos meteorológicos adversos.
Entre las medidas que reclaman figuran la modificación o reducción de la jornada para evitar las horas de mayor calor, la suspensión de determinados trabajos de especial riesgo durante avisos meteorológicos de nivel naranja o rojo y la habilitación de zonas climatizadas o de sombra con suministro permanente de agua potable.
Asimismo, CCOO y UGT exigen a la patronal que deje de considerar la prevención de riesgos laborales como "un mero trámite" y piden a las administraciones un refuerzo de los recursos destinados a la Inspección de Trabajo.
Coincidiendo con el episodio de altas temperaturas, CCOO de Madrid ha recordado que "la salud laboral es cosa de todos y todas" y ha advertido de que trabajar con calor extremo puede provocar graves consecuencias para la salud, "e incluso la muerte".
Como medida de apoyo, el sindicato ha puesto a disposición de los trabajadores sus 18 sedes en la Comunidad de Madrid para que puedan utilizarlas como refugios climáticos, recuperar temperatura corporal, beber agua y refrescarse.
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El pueblo de Madrid donde refresca en agosto: rutas de montaña, noches con manta y una escapada a menos de una hora de la capital
- Ni Medicina ni Ingeniería: este es el doble grado que exige un 13,715 en la Comunidad de Madrid
- Muere atropellado un joven de 17 años en la A-1 tras ser arrollado por un turismo
- Notas de corte en la Universidad Autónoma de Madrid 2026/2027: estos los grados y dobles grados más difíciles
- Las obras de Atocha cambian los Cercanías de Alcalá de Henares desde el 17 de julio: todo lo que debes saber