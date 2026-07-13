Madrid homenajea a Miguel Ángel Blanco 29 años después de su asesinato a manos de ETA

Madrid celebrará esta tarde un acto en memoria de Miguel Ángel Blanco con motivo del 29º aniversario de su secuestro y asesinato a manos de ETA.

El homenaje tendrá lugar en los jardines de Miguel Ángel Blanco, situados en la calle Federico Salmón del distrito de Chamartín, y contará con la participación del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Al acto asistirán también representantes políticos, familiares de víctimas del terrorismo y ciudadanos, que acompañarán a Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado, senadora del PP y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

La conmemoración se desarrollará bajo el lema “Tu legado nos compromete”, elegido para reivindicar la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.

Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, fue secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997. La banda terrorista dio al Gobierno un ultimátum de 48 horas y amenazó con asesinarlo si no trasladaba a sus presos a cárceles del País Vasco.

Durante aquellos dos días, millones de personas se movilizaron en toda España para reclamar su liberación. Blanco fue encontrado el 12 de julio con dos disparos en la cabeza y falleció al día siguiente en un hospital de San Sebastián. Tenía 29 años.

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Su asesinato provocó una movilización ciudadana sin precedentes y dio origen al denominado Espíritu de Ermua, convertido en símbolo de la unidad democrática y del rechazo social al terrorismo de ETA.