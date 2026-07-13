Madrid, a la cabeza en acreditaciones de excelencia científica con un total de seis centros reconocidos

La Comunidad de Madrid ha sido la autonomía con mayor número de acreditaciones de excelencia científica concedidas en la convocatoria 2025 de los programas 'Severo Ochoa' y 'María de Maeztu', impulsados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

En total, seis centros y unidades madrileños han obtenido estos reconocimientos: cuatro centros con la acreditación 'Severo Ochoa' y dos unidades con el sello 'María de Maeztu'. La convocatoria cuenta con una financiación global de 78 millones de euros para reforzar durante cuatro años los planes estratégicos de diez centros y seis unidades de excelencia de toda España.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha entregado este lunes las acreditaciones en un acto celebrado en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, en València. Durante su intervención, destacó que "con estos reconocimientos celebramos una forma de construir el progreso basada en la curiosidad, el rigor, la cooperación y la confianza en el talento".

Los centros madrileños reconocidos

Los cuatro centros de la Comunidad de Madrid que han obtenido la acreditación 'Severo Ochoa' son el Instituto de Física Teórica (IFT), IMDEA Energía, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) e IMDEA Nanociencia.

Por su parte, las dos unidades distinguidas con la acreditación 'María de Maeztu' son el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid (DAE) y el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

Cada uno de los centros 'Severo Ochoa' recibirá 4,5 millones de euros para desarrollar actuaciones estratégicas durante cuatro años, mientras que las unidades 'María de Maeztu' contarán con una financiación de 2,25 millones de euros para el mismo periodo. Además, las ayudas incluyen 134.200 euros por cada investigador predoctoral para sufragar sus contratos y estancias de investigación en España o en el extranjero.

Impulso a 142 nuevos investigadores

La convocatoria financiará la incorporación de 142 nuevos investigadores predoctorales mediante tesis doctorales vinculadas a las líneas prioritarias de los planes estratégicos de los centros y unidades seleccionados. La evaluación de las candidaturas ha sido realizada por un comité científico internacional independiente.

Según el Ministerio, estas acreditaciones buscan reforzar la planificación estratégica de la investigación, mejorar la gestión científica, aumentar la proyección internacional de los centros y facilitar la atracción de talento investigador.

Durante el acto, Morant defendió que estas políticas han contribuido al crecimiento económico y al bienestar en España y subrayó que actualmente existen 23 centros y unidades de excelencia más acreditados que en 2018.

La ministra también anunció que esta semana está previsto que la AEI publique la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2025, dotada con 700 millones de euros, la mayor de su historia. Según explicó, se han presentado cerca de 8.000 proyectos, de los que más de 3.400 han sido preseleccionados junto con más de 1.150 contratos predoctorales.

Asimismo, avanzó que la convocatoria de 2026 incorporará una iniciativa específica para reforzar la investigación en salud de las mujeres mediante contratos predoctorales ligados a proyectos de esta temática.

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"Desde 2018, el gasto en I+D en España ha aumentado más de un 60%, alcanzando un máximo anual histórico de casi 24.000 millones de euros. Nunca antes habíamos destinado tantos recursos a la ciencia y la innovación. España es hoy un país que investiga más, que innova más, que atrae talento y que crea empleo de calidad", afirmó la ministra.