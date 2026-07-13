José Vicente de los Mozos: "El Gran Premio de Fórmula 1 de referencia en Europa tiene que ser Madrid"

Con desatada ambición, los responsables del retorno de la Fórmula 1 a Madrid aguardan a 62 días la celebración del Gran Premio de España en el circuito de Madring. Lo ha expresado sin ambages José Vicente de los Mozos, el presidente de Ifema, la institución consorciada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la Cámara de Comercio de la región que ha impulsado el proyecto. "El Gran Premio de referencia en Europa tiene que ser Madrid", ha señalado en el transcurso de un desayuno informativo en la capital en el que también ha augurado la solvencia económica de la apuesta realizada.

Antes que él, no obstante, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha expuesto las ventajas que la vuelta de la competición a la capital, 45 años después, traerá a la región. "El Gran Premio de Fórmula 1 de España va a generar alrededor de 450 millones de euros de impacto económico al año y 8.000 empleos directos e indirectos en la región. Es una gran inversión que no cuesta dinero al contribuyente madrileño, al contrario, es todo inversión y beneficio", ha cifrado Ayuso, quien también ha insistido en la proyección que significará para Madrid un evento de un mundial seguido en todo el mundo por 800 millones de aficionados.

La dirigente madrileña no ha evitado dejar una pulla al respecto hacia Cataluña. Después de aprovechar su intervención de presentación de De los Mozos para arremeter contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, Ayuso ha asegurado que mientras su Gobierno no invertirá nada en la carrera, aunque hubiera sido "comprensible", el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, ha recibido, según afirma, la inyección de 40 millones de euros de dinero público. "No tendríamos nada que objetar si no fuera porque los mismos políticos que lo defienden han buscado con ese mismo pretexto que el premio de Madrid no se celebrara", ha enunciado.

En ese sentido, De los Mozos ha defendido la robustez económica del proyecto para el regreso de los bólidos a Madrid apuntalada en dos pilares. Por un lado, los patrocinadores. "Hoy en espónsores llevamos más de 137 millones de euros, y el objetivo que he dado a los equipos es que solo con los sponsors vamos a pagar toda la infraestructura para el futuro", ha apuntado antes de aventurar que se va a conseguir.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso, y el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos. / Jesús Hellín - Europa Press

Si los patrocinios van a pagar la obra, los ingresos por venta de entradas y hospitality van a ser superiores al canon que se tiene que abonar a Fórmula 1 por el Gran Premio. El presidente de Ifema ha asegurado que, en las gradas, ya se han vendido más de 100.000 tickets, lo que supone, ha dicho, "un soldout técnico", pues al ser el primer año de los diez que se ha acordado con la Fórmula 1 la celebración del Gran Premio, aún está por determinarse la optimización de las tribunas.

De esas más de 100.000 entradas, el 32% las han comprado aficionados extranjeros, entre los que De los Mozos ha señalado como principales países a Reino Unido, Estados Unidos, México y Francia, seguidos de Portugal, Argentina, Colombia, Países Bajos, Alemania, Suiza y Australia. En total se esperan unos 45.000 asistentes de otras nacionalidades, a los que se añaden unos 35.000 procedentes de otras regiones de España.

Pero no es solo el volumen. De los Mozos ha remarcado en varias ocasiones en su intervención la importancia de convertir el Gran Premio en "una experiencia" no solo para los aficionados sino para los propios pilotos y profesionales de la Fórmula 1. "En la Fórmula 1 están los que le gustan los coches y la gente que vive el ambiente, y un ambiente económico empresarial que hay que fomentar", ha apuntado De los Mozos. Desde la organización se trabaja en iniciativas como fomentar el tardeo de Madrid como atractivo o la creación de un business paddock, en el que las marcas puedan hacer exposiciones y se favorezcan encuentros.

En esa línea, y en parte con ello tiene que ver la afirmación del presidente de Ifema de que se aspira a convertir el Gran Premio de Madrid en referencia de la Fórmula 1 en Europa, se insiste en el peso del asistente VIP. Se maneja una capacidad para el llamado hospitality, la zona de acceso exclusivo, de 15.000 personas, "más del doble que cualquier circuito" del continente. Solo el paddock club, el nivel más alto, tiene 3.500 entradas, ya vendidas también, el 75% a asistentes extranjeros, según ha adelantado De los Mozos, quien también ha anticipado que el sábado habrá una actuación musical relevante.

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"Hay una expectativa enorme, no solo en Madrid, sino fuera de Madrid por vivir esta experiencia", ha repetido De los Mozos antes de subrayar el impacto favorable que el proyecto tendrá en las cuentas de la propia Ifema. "Cuando llegué, en 2021, facturamos 98 millones de euros, había 80 millones en la caja y este año vamos a facturar 300 millones y había más de 200", ha señalado. "Con ese dinero hemos pagado no solo el circuito, sino la ampliación de Ifema".