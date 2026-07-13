Jaime, frutero madrileño, da las claves para elegir el mejor melón: "No sirve de nada darle golpes ni apretarlo"

Seguro que alguna vez has visto a alguien en la frutería examinando un melón con gesto de experto. Lo levanta para calcular su peso, observa con mucha atención su forma y su color y, finalmente, le da unos golpecitos en la base mientras acerca la oreja, como si el eco de sus golpes pudiera confirmar que, en efecto, ha encontrado la pieza perfecta.

Y es que sí, las frutas y por supuesto el melón, cuentan con infinidad de trucos que desde su selección a su conservación pueden ayudarte a conseguir la pieza más dulce o con más sabor. Sin embargo, la realidad es que este gesto revela poco o nada sobre la calidad de la fruta que se tiene entre las manos.

"No sirve de nada golpearlo o apretarlo", así lo explica Jaime, frutero madrileño de la empresa familiar Don Melón, que lleva más de treinta años dedicada a la venta de fruta. Pero no te preocupes si esto te hace sentirte aún más perdido, porque Jaime también ha compartido las verdaderas claves para ayudarte a sorprender a tu familia y amigos con una pieza dulce, jugosa y en su punto.

Claves para hacerse con la pieza más dulce y jugosa

Aunque golpear o apretar el melón no te permitirá hacerte una idea de su sabor, si que existen otras claves que pueden asegurar una buena selección. Entre ellas, Jaime destaca el aspecto físico de la fruta: "Te fijas en que no tenga golpes, que no tenga daños, que no tenga ninguna raja". También el color juega un papel importante en esta predicción, y es que, de acuerdo al frutero, aquellos de "color avellanado", tendrán generalmente un sabor más maduro.

Un color avellanado puede indicar que la pieza está más madura y jugosa / Huerta Tía María

La conservación también es vital para preservar el sabor

Pero cuidado, porque seleccionar el mejor melón no es garantía de éxito: una buena conservación en casa también es vital para preservar su sabor. Jaime recomienda que una vez abierto se conserve "en un envase hermético, o envuelto en papel film transparente y dentro de la nevera". De esta manera se podrá disfrutar de la frescura de la fruta entre 3 y 4 días.

¿Y para elegir una buena sandía?

Otros fruteros como Jero, de la Frutería Hermanos Gutiérrez en el Mercado de Chamberí también ha aprovechado la temporada para dar consejos a sus seguidores sobre como escoger la mejor sandía en sus mercados de barrio. Jero, fiel creyente de su habilidad para seleccionar la mejor pieza de fruta recomienda a los madrileños "buscar un toque que retumbe, que te retumbe lo que es la mano", pues esto asegurará que "está madurita".