Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TerrorismoÓscar LópezPantano de San JuanOla de calorMad CoolConcebido no nacidoNotas de corte ComplutenseNotas de corte URJCNota de corte Matemáticas
instagramlinkedin

VERANO

Jaime, frutero madrileño, da las claves para elegir el mejor melón: "No sirve de nada darle golpes ni apretarlo"

Desde su selección en tienda hasta su conservación en casa existen varios trucos para asegurarse de conseguir la fruta con más dulzura y sabor

El secreto para seleccionar el mejor melón no se encuentra en su tacto o forma

El secreto para seleccionar el mejor melón no se encuentra en su tacto o forma / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Seguro que alguna vez has visto a alguien en la frutería examinando un melón con gesto de experto. Lo levanta para calcular su peso, observa con mucha atención su forma y su color y, finalmente, le da unos golpecitos en la base mientras acerca la oreja, como si el eco de sus golpes pudiera confirmar que, en efecto, ha encontrado la pieza perfecta.

Y es que sí, las frutas y por supuesto el melón, cuentan con infinidad de trucos que desde su selección a su conservación pueden ayudarte a conseguir la pieza más dulce o con más sabor. Sin embargo, la realidad es que este gesto revela poco o nada sobre la calidad de la fruta que se tiene entre las manos.

"No sirve de nada golpearlo o apretarlo", así lo explica Jaime, frutero madrileño de la empresa familiar Don Melón, que lleva más de treinta años dedicada a la venta de fruta. Pero no te preocupes si esto te hace sentirte aún más perdido, porque Jaime también ha compartido las verdaderas claves para ayudarte a sorprender a tu familia y amigos con una pieza dulce, jugosa y en su punto.

Claves para hacerse con la pieza más dulce y jugosa

Aunque golpear o apretar el melón no te permitirá hacerte una idea de su sabor, si que existen otras claves que pueden asegurar una buena selección. Entre ellas, Jaime destaca el aspecto físico de la fruta: "Te fijas en que no tenga golpes, que no tenga daños, que no tenga ninguna raja". También el color juega un papel importante en esta predicción, y es que, de acuerdo al frutero, aquellos de "color avellanado", tendrán generalmente un sabor más maduro.

Un color avellanado puede indicar que la pieza está más madura y jugosa

Un color avellanado puede indicar que la pieza está más madura y jugosa / Huerta Tía María

La conservación también es vital para preservar el sabor

Pero cuidado, porque seleccionar el mejor melón no es garantía de éxito: una buena conservación en casa también es vital para preservar su sabor. Jaime recomienda que una vez abierto se conserve "en un envase hermético, o envuelto en papel film transparente y dentro de la nevera". De esta manera se podrá disfrutar de la frescura de la fruta entre 3 y 4 días.

Noticias relacionadas y más

¿Y para elegir una buena sandía?

Otros fruteros como Jero, de la Frutería Hermanos Gutiérrez en el Mercado de Chamberí también ha aprovechado la temporada para dar consejos a sus seguidores sobre como escoger la mejor sandía en sus mercados de barrio. Jero, fiel creyente de su habilidad para seleccionar la mejor pieza de fruta recomienda a los madrileños "buscar un toque que retumbe, que te retumbe lo que es la mano", pues esto asegurará que "está madurita".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
  2. El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
  3. Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
  4. El pueblo de Madrid donde refresca en agosto: rutas de montaña, noches con manta y una escapada a menos de una hora de la capital
  5. Ni Medicina ni Ingeniería: este es el doble grado que exige un 13,715 en la Comunidad de Madrid
  6. Muere atropellado un joven de 17 años en la A-1 tras ser arrollado por un turismo
  7. Notas de corte en la Universidad Autónoma de Madrid 2026/2027: estos los grados y dobles grados más difíciles
  8. Las obras de Atocha cambian los Cercanías de Alcalá de Henares desde el 17 de julio: todo lo que debes saber

Jaime, frutero madrileño, da las claves para elegir el mejor melón: "No sirve de nada darle golpes ni apretarlo"

Jaime, frutero madrileño, da las claves para elegir el mejor melón: "No sirve de nada darle golpes ni apretarlo"

Siete heridos, dos de ellos graves, en un accidente múltiple en la A-5 a la altura de Alcorcón

Siete heridos, dos de ellos graves, en un accidente múltiple en la A-5 a la altura de Alcorcón

Huelga de Renfe el 15 de julio: así afectará a los trenes y Cercanías en Móstoles

Huelga de Renfe el 15 de julio: así afectará a los trenes y Cercanías en Móstoles

Un siglo del feminismo de Clara Campoamor, Victoria Kent y el Lyceum Club: una lona en el Ministerio de Cultura homenajea su labor

Un siglo del feminismo de Clara Campoamor, Victoria Kent y el Lyceum Club: una lona en el Ministerio de Cultura homenajea su labor

El alcalde de Móstoles, citado a declarar como investigado por el presunto acoso sexual y laboral a una exconcejal

El alcalde de Móstoles, citado a declarar como investigado por el presunto acoso sexual y laboral a una exconcejal

Un coche acaba incrustado en las escaleras del Metro de Begoña tras chocar en la Castellana

Un coche acaba incrustado en las escaleras del Metro de Begoña tras chocar en la Castellana

DIRECTO | José Vicente de los Mozos (Ifema) analiza el impacto del nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid

DIRECTO | José Vicente de los Mozos (Ifema) analiza el impacto del nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid

Chocan dos vehículos en el paseo de la Castellana y uno termina incrustado en la boca de metro de Begoña

Chocan dos vehículos en el paseo de la Castellana y uno termina incrustado en la boca de metro de Begoña