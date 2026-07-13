Siete heridos, dos de ellos graves, en un accidente múltiple en la A-5 a la altura de Alcorcón

Siete personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad y otras cinco con lesiones leves, en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos en el kilómetro 11 de la A-5, a la altura del municipio de Alcorcón y en sentido salida de Madrid.

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió la primera llamada de aviso a las 5:55 horas de este lunes y movilizó hasta el lugar a los Bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón y a varias unidades sanitarias del Summa 112.

El herido que presenta un pronóstico más grave es un hombre de 42 años que sufrió varias fracturas y entró en parada cardiorrespiratoria como consecuencia del accidente. Los sanitarios le practicaron durante varios minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y consiguieron revertir la parada antes de trasladarlo al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde quedó ingresado en estado grave.

Un joven de 18 años, también herido grave

La segunda persona herida de gravedad es un joven de 18 años que presentaba varios traumatismos y fue evacuado al Hospital Clínico San Carlos para recibir atención especializada. Los otros cinco afectados, cuyo pronóstico es leve, fueron atendidos por los equipos de emergencias y trasladados al Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

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Los bomberos se encargaron de asegurar los vehículos implicados y de realizar labores de limpieza y acondicionamiento de la calzada después del siniestro. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias y las causas del accidente.