SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Herido grave un ciclista de 72 años tras ser atropellado en la M-206, en San Fernando de Henares
El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre
JMC
Un ciclista de 72 años ha resultado herido de gravedad este lunes después de ser alcanzado por un turismo en el kilómetro 11,5 de la carretera M-206, a su paso por el municipio madrileño de San Fernando de Henares.
El accidente se produjo alrededor de las 8:00 horas y, cuando llegaron los sanitarios del Summa 112, el hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Los facultativos estabilizaron al ciclista en el lugar del siniestro antes de trasladarlo en helicóptero sanitario al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde quedó ingresado en estado grave. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.
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