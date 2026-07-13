COMUNIDAD DE MADRID
Halla un proyectil de la Guerra Civil mientras paseaba a su perro en San Martín de Valdeiglesias
Los TEDAX de la Guardia Civil comprobaron que se trataba de un artefacto de artillería de 155 milímetros con carga explosiva y lo destruyeron de forma controlada
Agencias
Un vecino de San Martín de Valdeiglesias localizó un proyectil de artillería de la Guerra Civil mientras paseaba con su perro por el municipio madrileño, según ha informado la Guardia Civil.
Tras recibir el aviso, agentes del Equipo de Desactivación de Explosivos (TEDAX) se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que el artefacto era un proyectil de 155 milímetros que todavía conservaba carga explosiva. Los especialistas establecieron las medidas de seguridad necesarias y procedieron a destruirlo de forma controlada en el mismo punto en el que había sido encontrado.
En el dispositivo también participaron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes de la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias, que colaboraron para garantizar la seguridad durante la intervención.
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