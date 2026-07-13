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SANIDAD

La Fundación Jiménez Díaz y La Paz encabezan la lista de hospitales de excelencia en España 2026

Ocho hospitales públicos madrileños figuran entre los 25 mejores del país en la clasificación de 2026, encabezada por la Fundación Jiménez Díaz, La Paz, el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón

La Fundación Jiménez Díaz encabeza la Lista Forbes España 2026 de los mejores hospitales del país.

La Fundación Jiménez Díaz encabeza la Lista Forbes España 2026 de los mejores hospitales del país. / Comunidad de Madrid

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid vuelve a situarse a la cabeza del mapa hospitalario español. La región lidera la Lista Forbes España 2026 de los 25 mejores hospitales del país, tanto públicos como privados, con ocho centros públicos madrileños incluidos en la clasificación y seis de ellos entre los diez primeros puestos.

El ranking, elaborado por la revista Forbes a partir de indicadores internacionales, reconocimientos, hitos clínicos y criterios de excelencia, vuelve a colocar en los primeros lugares a varios hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Cuatro de ellos revalidan las posiciones que ya ocuparon el año pasado: la Fundación Jiménez Díaz, que encabeza la lista; el Hospital Universitario La Paz, en segunda posición; el Hospital 12 de Octubre, tercero; y el Hospital Gregorio Marañón, cuarto.

A ellos se suman otros dos centros públicos madrileños que mejoran su posición respecto a 2025. El Hospital Ramón y Cajal asciende hasta el sexto puesto, tres posiciones por encima del año anterior, mientras que el Hospital Rey Juan Carlos alcanza el séptimo lugar, también tras avanzar tres puestos en la clasificación.

La presencia madrileña se completa con el Hospital Clínico San Carlos, que ocupa el puesto 14, y con el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, que se incorpora este año al listado en el puesto 18.

Según la metodología publicada por Forbes, la clasificación se elabora a partir de un análisis cualitativo de indicadores relacionados con la excelencia asistencial, la innovación, la investigación y la capacidad de transformación de los centros sanitarios. Entre los aspectos valorados figuran la calidad asistencial, el liderazgo en especialidades médicas, la incorporación de tecnología de vanguardia, la participación en ensayos clínicos, la actividad docente y el desarrollo de proyectos estratégicos orientados a mejorar la atención al paciente.

También se tienen en cuenta los principales hitos clínicos, científicos y organizativos alcanzados durante el último año, así como la contribución de cada hospital al avance de la medicina, la mejora de los resultados en salud y el impulso de una atención sanitaria cada vez más especializada, innovadora y centrada en el paciente.

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Con estos resultados, Madrid consolida su peso en el sistema hospitalario nacional y refuerza la posición de sus grandes centros públicos como referentes en asistencia, investigación y alta especialización.

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