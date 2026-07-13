Flamenco gratis en Madrid toda la semana: Ballet Español presenta escuela bolera y danza estilizada en este parque de Chamberí

Hasta el 18 de julio, los madrileños tienen toda una semana para disfrutar de shows de flamenco en vivo gratuitos. Los bailarines vienen a cuenta de Ballet Español, que se subirán con música en vivo y traerán el ambiente más andaluz a su interpretación de 'Patrimonio' en la segunda edición de Veranos en el Parque.

Al mismo tiempo, será un verano muy flamenco en marco, también, de Veranos de la Villa, cuya programación incluye actuaciones de Conde Duque y el IES San Isidro, en un balance compartido por la tradición y la modernización, por ejemplo, incluyendo la fusión con jazz e influencias italianas.

'Patrimonio', un encuentro entre la herencia y las nuevas voces

Se presentarán a las 20:00 horas en el Parque del Tercer Depósito (Parque de Santander), ubicado en Chamberí, pero como la entrada es gratuita, lo más recomendable es llegar con tiempo, pues el acceso se limitará por aforo. En concreto, la propuesta es un recorrido por algunas de las principales expresiones de la danza española. Más allá del flamenco, también habrá escuela bolera y danza estilizada, poniendo en valor el legado artístico heredado entre generaciones que se ha forjado en la identidad cultural del país.

El Ballet Español en el Parque con la pieza 'Patrimonio' / Comunidad de Madrid

El espectáculo reúne distintas piezas bajo el concepto 'Patrimonio' bajo la dirección de Mónica Fernández con una mirada particular a ese legado común, revelando la amplitud de la danza española, la singularidad de sus diferentes lenguajes y la belleza de esta tradición escénica que, no por ser antigua significa que no se puede actualizar.

En esta edición, se incorporan piezas creadas por integrantes de Ballet Español. Obras que nacen de su conocimiento y experiencia como intérpretes, de tal forma que contribuyen a ampliar el repertorio de la formación, por lo que esta semana de presentaciones es una celebración y creación, no sólo un intento de conservación.

Y es que Ballet Español nació en 2024 como una compañía pública impulsada por el Gobierno regional para preservar y difundir las distintas disciplinas de la danza española al mismo tiempo que pretende impulsar nuevas creaciones y la formación de futuras generaciones de bailarines.

A puertas de la nueva temporada

Desde el 24 de septiembre, unos meses después de las presentaciones de esta semana, la compañía pública todavía estrena su nueva temporada en Teatros del Canal con 'Nascencia', un montaje de música flamenca en directo, visuales de impacto y un relato sobre la resiliencia. Las presentaciones duran poco más de una hora, sin intermedio y se celebrarán de martes a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 18:30.

El grupo suele mezclar la tradición con lo más moderno. En este caso, el flamenco con su folclore tradicional en directo se encontrará con la creación contemporánea, en la cual la iluminación, el vestuario y el estratégico uso del color refuerzan el mensaje de resiliencia reflejando el paso entre la oscuridad hacia la luz.

Permanecerán con esta coreografía dirigida por Fernández sobre los escenarios hasta el 4 de octubre en la Sala Roja Concha Velasco de este teatro en Chamberí que ya ha acogido presentaciones anteriores de la agrupación con entradas que puede ir desde los 12 euros. El paso entre adversidad y la reconstrucción personal es el protagonista que marca la fluidez del movimiento.

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En la programación que propone un diálogo entre la tradición, memoria y creación también están 'Cibeles', en la que se adentra dentro de la ciudad como símbolo de movimiento e identidad, así como 'La Argentinita', un homenaje a Encarnación López Júlvez, la bailarina, coreógrafa, canzonetista y 'bailaora' de flamenco reconocida con ese pseudónimo.