La Fiscalía investigará si hay delito medioambiental en los trabajos para la explotación de sepiolita en las Lagunas de Ambroz

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación preprocesal por los trabajos con maquinaria pesada realizados por la empresa minera Tolsa en el entorno de la Laguna Grande de Ambroz, entre los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas de Madrid. La decisión llega tras las denuncias por presuntos delitos contra los recursos naturales y la fauna silvestre presentadas por entidades como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y partidos como Más Madrid, que también apuntaba a posible prevaricación.

A finales del pasado mes de mayo, la Comunidad de Madrid autorizó prorrogar por 30 años la concesión a la compañía para la explotación de sepiolita junto a las Lagunas de Ambroz, un espacio naturalizado surgido a raíz de la actividad minera al que movimientos ecologistas y entidades conservacionistas atribuyen un gran valor medioambiental dentro del término municipal de Madrid capital.

Desde el Gobierno regional se defiende la importancia de la obtención de sepiolita, tradicionalmente usada como arena de mascotas pero a la que se empiezan a dar usos industriales asociados a la transición energética y a la autonomía europea en cuestión de materias primas. Además, se mantiene que el proyecto cuenta "con todos los avales medioambientales" y que contempla la restauración una vez finalice el periodo de concesión y la creación de nuevas lagunas permanentes.

La FRAVM, en cambio, entiende que la reactivación de la actividad minera compromete el valor ecológico del entorno. Nada más concederse la prórroga, aseguran, la compañía inició "trabajos de acondicionamiento y apertura de un camino perimetral para preparar la explotación minera, con entrada de maquinaria pesada y movimientos de tierra" que afectan de manera directa a la reproducción de la avifauna silvestre de la zona, con especies en época de cría.

"La apertura de caminos, el desbroce, el pisoteo de maquinaria y los movimientos de tierras pueden provocar la destrucción directa de nidos, huevos o pollos, así como el abandono de puestas", sostiene la denuncia presentada por la federación vecinal el pasado 22 de junio, que menciona entre las especies afectadas aves como la collalba gris, el escribano triguero, la cogujada común y la curruca cabecinegra, además del conejo de campo, reptiles e invertebrados.

Los ruidos y movimientos impactan también, aseguran, en la colonia de avión zapador que anida en los taludes en torno a la Laguna Grande. El avión zapador es una especie protegida catalogada como amenazada por la propia Comunidad de Madrid.

Desde Más Madrid también se ha celebrado la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía. El partido presentó una denuncia contra la prórroga de la concesión el pasado 9 de junio. Entre otras cuestiones apuntan a que en la tramitación se admitieron informes ambientales caducados o desactualizados que no incorporan estudios recientes que acreditan la biodiversidad del enclave.

"Es un primer paso muy necesario para que se investigue con rigor lo que llevamos semanas denunciando, y es que el Partido Popular ha autorizado una prórroga minera en el año 2026 en plena capital del país a pocos centenares de metros de barrios y viviendas con informes desactualizados que o tiene en cuenta la biodiversidad que se ha desarrollado ni la calidad de vida de los vecinos que viven allí cerca", ha señalado la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

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El asunto viene acarreando cierta polémica desde que en mayo la Comunidad de Madrid avanzara que se mostraría favorable a la concesión de la prórroga. El pasado 27 de junio, partidos de la izquierda madrileña, organizaciones ecologistas y asociaciones vecinales protagonizaron una cadena humana alrededor de la Laguna Grande de Ambroz en señal de protesta.