MUSEOS
Las escaleras más bonitas de Madrid se encuentran en este museo: una joya de 1928 que se puede visitar gratis en pleno centro
Más allá de los museos como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza, la capital ofrece espacios capaces de recorrer siglos de historia a través de mapas, expediciones, objetos únicos y episodios decisivos del pasado español
No es un secreto. Uno de los encantos de Madrid es que guarda algunos de sus mayores tesoros culturales en edificios que, muchas veces, pasan desapercibidos entre las grandes avenidas del centro.
Y es que más allá de los museos como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza, la capital ofrece espacios capaces de recorrer siglos de historia a través de mapas, expediciones, objetos únicos y episodios decisivos del pasado español.
Uno de ellos es el Museo Naval de Madrid, una visita imprescindible para quienes sienten curiosidad por la navegación, la cartografía y las aventuras marítimas.
Qué ver en el Museo Naval de Madrid
La colección del Museo Naval reúne mapas, instrumentos científicos, maquetas, pinturas, armas y objetos históricos relacionados con la tradición marítima española.
Entre sus piezas más destacadas se encuentra un gran mapa mural con las rutas de los navegantes españoles, además de varios globos terráqueos de grandes dimensiones fechados en el siglo XVII.
Uno de los grandes tesoros del museo es la carta de Juan de la Cosa, considerada el primer mapa conocido en el que aparece representado el continente americano realizado por un europeo. La obra fue dibujada sobre pergamino por el navegante y cartógrafo real a comienzos del siglo XVI.
Los visitantes también pueden contemplar restos de la nave San Diego, recuperados durante diferentes campañas arqueológicas desarrolladas entre 1991 y 1993.
La monumental escalera de mármol del Cuartel General de la Armada
Otro de los elementos más impresionantes del recorrido es la escalera monumental del Cuartel General de la Armada. Diseñada por los arquitectos José de Espelius y Francisco Javier de Luque, fue construida en 1928 utilizando mármol de Carrara. Su arquitectura y sus dimensiones la convierten en uno de los espacios más fotografiados del edificio.
Horarios y precios
El Museo Naval abre habitualmente de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas. Durante el mes de agosto, el horario se reduce y las instalaciones permanecen abiertas de 10.00 a 15.00 horas.
Por otro lado, la entrada es gratuita. No obstante, en el acceso se puede realizar una aportación voluntaria de tres euros, destinada a contribuir al mantenimiento y conservación de las instalaciones.
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