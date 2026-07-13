DESAYUNO INFORMATIVO
DIRECTO | José Vicente de los Mozos (Ifema) analiza el impacto del nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EPE
Madrid
El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, analiza en un desayuno informativo en Nueva Economía Forum las implicaciones que para Madrid tiene la celebración el próximo 13 de septiembre del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito Madring que ya está siendo probado por vehículos de competición. También participa la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El pueblo de Madrid donde refresca en agosto: rutas de montaña, noches con manta y una escapada a menos de una hora de la capital
- Ni Medicina ni Ingeniería: este es el doble grado que exige un 13,715 en la Comunidad de Madrid
- Muere atropellado un joven de 17 años en la A-1 tras ser arrollado por un turismo
- Notas de corte en la Universidad Autónoma de Madrid 2026/2027: estos los grados y dobles grados más difíciles
- Las obras de Atocha cambian los Cercanías de Alcalá de Henares desde el 17 de julio: todo lo que debes saber