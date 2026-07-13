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DESAYUNO INFORMATIVO

DIRECTO | José Vicente de los Mozos (Ifema) analiza el impacto del nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid

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EPE

Madrid

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, analiza en un desayuno informativo en Nueva Economía Forum las implicaciones que para Madrid tiene la celebración el próximo 13 de septiembre del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito Madring que ya está siendo probado por vehículos de competición. También participa la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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