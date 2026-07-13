El delegado del Gobierno en Madrid y la oposición piden la dimisión del alcalde de Móstoles

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, después de que éste haya sido citado a declarar como investigado por la querella interpuesta por una exconcejal del PP por un presunto acoso sexual y laboral.

"Por responsabilidad, por ejemplaridad y por decencia, el alcalde de Móstoles tenía que haber dimitido hace meses ya, lo mismo que la señora Díaz Ayuso y todos aquellos que le han amparado a lo largo de estos meses mientras señalaban cruelmente a la víctima", ha señalado Martín en declaraciones a los medios.

Lo ha hecho después de que este lunes se conociera que el regidor mostoleño ha sido citado a declarar como investigado el próximo 9 de octubre por la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que ha acordado también la citación de cinco testigos de la acusación. "Los responsables políticos debemos actuar con la máxima contundencia y responsabilidad, tenemos que ser ejemplares, exactamente lo contrario a lo que ha hecho la señora Díaz Ayuso y el PP de Madrid", ha insistido el delegado del Gobierno, quien ha vuelto a pedir explicaciones a la presidenta regional.

En la misma línea, el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha reiterado que "Bautista no puede seguir ni un día más en su puesto" y ha acusado a Díaz Ayuso y al PP de Madrid de "seguir protegiendo al alcalde de Móstoles pese a su imputación por acoso sexual y laboral". "Llevamos meses exigiendo la dimisión o el cese del alcalde de Móstoles. Y la pregunta es hasta cuando va a seguir la señora Ayuso avergonzando a los vecinos y vecinas de Móstoles", ha añadido López, quien ha reiterado que la situación del alcalde es "insostenible" tras la citación "como imputado".

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A nivel local, desde el PSOE de Móstoles se han remitido a las declaraciones de su secretario general en Madrid, ya que entienden que "es un tema que no solo afecta a nuestro Ayuntamiento", extendiendo las responsabilidades al PP de Madrid. Por su parte, desde Más Madrid Móstoles también han exigido nuevamente su dimisión al alcalde de Móstoles, "siempre dentro de los márgenes del derecho a la presunción de inocencia", aunque "exigiendo las responsabilidades políticas necesarias para la defensa de la institución". También desde Podemos Móstoles han dicho que, pese a "respetar la presunción de inocencia y el trabajo de la Justicia", por "responsabilidad política un alcalde no puede permanecer al frente del Ayuntamiento mientras afronta un procedimiento judicial de esta gravedad sin dañar la imagen de la institución".