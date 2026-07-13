Cortes en varias líneas y retrasos en "toda la red" de Cercanías de Madrid por dos incendios próximos a las vías

Cuatro líneas de la red de Cercanías de Madrid tenían tramos cortados a la circulación la tarde de este lunes ante dos incendios próximos a la infraestructuras registrados entre Pozuelo y Las Rozas, por un lado, y entre Vallecas y Vicálvaro, por otro.

El primero de ellos se ha registrado sobre las 17.00 horas entre Vallecas y Vicálvaro y ha obligado a interrumpir la circulación entre ambas estaciones en las líneas C-2 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Villalba).

En este caso, los trenes de Guadalajara circulan por O'Donell hasta Chamartín, han indicado a Europa Press fuentes de Adif. Desde el gestor de infraestructuras ferroviarias están a la espera de la correspondiente orden de los servicios de emergencias para reanudar la tensión y recuperar la normalidad circulatoria.

Poco después se ha registrado otro incendio entre Pozuelo y Las Rozas que ha provocado la interrupción de la circulación entre ambas estaciones. En este caso, el corte afecta a la citada línea C-7 y a la C-10 (Villalba-Principe Pío-Atocha-Recoletos-Chamartín).

En este caso, el corte se ha iniciado sobre las 17.20 horas y no se ha requerido el corte de tensión. En cualquier caso, la circulación ha sido interrumpida para facilitar las labores de extinción de los servicios de emergencias.

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