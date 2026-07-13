TRANSPORTES
Cortes en varias líneas y retrasos en "toda la red" de Cercanías de Madrid por dos incendios próximos a las vías
Renfe asegura que en "toda la red de cercanías" de Madrid los trenes "sufren demoras, detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual"
Europa Press
Cuatro líneas de la red de Cercanías de Madrid tenían tramos cortados a la circulación la tarde de este lunes ante dos incendios próximos a la infraestructuras registrados entre Pozuelo y Las Rozas, por un lado, y entre Vallecas y Vicálvaro, por otro.
El primero de ellos se ha registrado sobre las 17.00 horas entre Vallecas y Vicálvaro y ha obligado a interrumpir la circulación entre ambas estaciones en las líneas C-2 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Villalba).
En este caso, los trenes de Guadalajara circulan por O'Donell hasta Chamartín, han indicado a Europa Press fuentes de Adif. Desde el gestor de infraestructuras ferroviarias están a la espera de la correspondiente orden de los servicios de emergencias para reanudar la tensión y recuperar la normalidad circulatoria.
Poco después se ha registrado otro incendio entre Pozuelo y Las Rozas que ha provocado la interrupción de la circulación entre ambas estaciones. En este caso, el corte afecta a la citada línea C-7 y a la C-10 (Villalba-Principe Pío-Atocha-Recoletos-Chamartín).
En este caso, el corte se ha iniciado sobre las 17.20 horas y no se ha requerido el corte de tensión. En cualquier caso, la circulación ha sido interrumpida para facilitar las labores de extinción de los servicios de emergencias.
[Noticia en ampliación]
- Ya publicadas las notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2026/2027: descubre aquí si has entrado en la carrera
- El pueblo a 10 kilómetros de Móstoles donde se grabó 'Aquí no hay quien viva', 20 años después del final de la serie
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El pueblo de Madrid donde refresca en agosto: rutas de montaña, noches con manta y una escapada a menos de una hora de la capital
- Ni Medicina ni Ingeniería: este es el doble grado que exige un 13,715 en la Comunidad de Madrid
- Muere atropellado un joven de 17 años en la A-1 tras ser arrollado por un turismo
- Notas de corte en la Universidad Autónoma de Madrid 2026/2027: estos los grados y dobles grados más difíciles
- Las obras de Atocha cambian los Cercanías de Alcalá de Henares desde el 17 de julio: todo lo que debes saber