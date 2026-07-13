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METRO MADRID

La Comunidad de Madrid presenta su nueva exposición gratuita 'Las Sedes de Metro': un viaje por la historia compartida entre la ciudad y el suburbano

Situada en la sede corporativa de Metro su entrada es completamente gratuita y no requiere de reserva previa

La exposición 'Las Sedes de Metro' revela cómo la arquitectura se convierte en testimonio de la transformación de la ciudad

La exposición 'Las Sedes de Metro' revela cómo la arquitectura se convierte en testimonio de la transformación de la ciudad / Archivo Histórico de Metro Madrid

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

¿Y si te dijera que puedes descubrir cómo ha cambiado Madrid a lo largo de un siglo simplemente observando la evolución de su red de Metro? Esta es la premisa de la nueva exposición 'Las Sedes de Metro. Un recorrido por el desarrollo suburbano de Madrid', impulsada por la Comunidad de Madrid y el Departamento de Patrimonio Histórico de Metro.

Siguiendo la ruta marcada por los edificios que, en distintos momentos de su historia, acogieron las oficinas centrales de la compañía, la muestra propone un recorrido por la transformación urbana de la capital desde 1914 construyendo un relato que entrelaza la historia de la ciudad con la de su red de Metro.

Paneles y fotografías de la exposición 'Las Sedes de Metro'

Paneles y fotografías de la exposición 'Las Sedes de Metro' / Metro Madrid

Documentación histórica, planos originales y dos enormes maquetas

Para ello, 'Las Sedes de Metro' reúne documentación histórica, planos originales, fotografías y otros recursos visuales que permiten al visitante comprender como la expansión de la red ha contribuido al crecimiento y articulación territorial de la ciudad. Así, cada sede se muestra, no solo como un reflejo de su tiempo desde un punto de vista arquitectónico, sino también como una evidencia de las diferentes fases de integración de una Madrid que estaba en constante cambio.

Maquetas y planos de la exposición 'Las Sedes de Metro'

Maquetas y planos de la exposición 'Las Sedes de Metro' / Metro Madrid

Además de fotografías inéditas de las diferentes obras, la exposición también cuenta con varios objetos históricos, como una máquina de escribir o una calculadora, que parecen trasladar a quienes las observan a principios del siglo pasado. Entre las piezas más destacadas figuran dos enormes maquetas: la Casa de Metro, y las primeras dependencias de Metro en Gran Vía.

Máquina de escribir antigua de la exposición 'Las Sedes de Metro'

Máquina de escribir antigua de la exposición 'Las Sedes de Metro' / Metro Madrid

La primera pieza, que muestra uno de los proyectos más emblemáticos diseñados por el arquitecto Antonio Palacios, nunca llegó a materializarse; mientras que, la segunda recreación, recuerda una de las actuaciones urbanísticas más significativas del Madrid del siglo XX.

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Maqueta de la exposición 'Las Sedes de Metro'

Maqueta de la exposición 'Las Sedes de Metro' / Metro Madrid

Desde su sede corporativa: gratuita y sin necesidad de reserva

La exposición podrá visitarse de manera gratuita en la planta baja de la actual sede corporativa de Metro, ubicada en la Avenida de Asturias, 4 hasta finales de diciembre de 2026. Este espacio, que enlaza la trayectoria histórica de la compañía con su actividad presente, permitirá el acceso sin necesidad de reserva previa, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Además, desde la empresa Metro de Madrid también se ha anunciado la posibilidad de recorrer la exposición en una visita guiada, que podrá reservarse a través de la página web oficial del suburbano: museosmetromadrid.es.

La exposición cuenta con varios recursos visuales para una mayor comprensión de los visitantes

La exposición cuenta con varios recursos visuales para una mayor comprensión de los visitantes / Museos de Metro

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