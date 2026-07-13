La Comunidad de Madrid invertirá 740.000 euros para renovar el puente de La Navata sobre el río Guadarrama en Galapagar

La Comunidad de Madrid invertirá 740.000 euros en la renovación del puente de La Navata, situado sobre el río Guadarrama, en el municipio de Galapagar. La actuación, financiada con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad peatonal y reforzar la seguridad vial mediante la ampliación del tablero del viaducto.

El proyecto contempla además la construcción de nuevas aceras, la mejora del sistema de drenaje y la sustitución del alumbrado existente por tecnología LED, con el fin de incrementar la seguridad y la eficiencia energética de la infraestructura.

Las obras también buscan preservar el valor patrimonial del puente, que cuenta con la catalogación de Bien de Interés Patrimonial (BIP).

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Por otra parte, el Ejecutivo regional está ejecutando en Galapagar la renovación de la red de abastecimiento de agua potable de la urbanización Los Ranchos, una actuación que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros.