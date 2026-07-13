No es la Catedral de La Almudena: esta iglesia que inicia el Camino de Santiago en Madrid es declarada Bien de Interés Cultural

Un templo junto al Palacio Real y a pocos pasos de la Catedral de La Almudena, marca el kilómetro cero del paso del Camino de Santiago por la capital, tan importante para el camino jacobino que la Comunidad de Madrid ha hecho público que protegerá como Bien de Interés Cultural (BIC) gracias a su tradición histórica desde su construcción en el siglo XIX sobre antiguas iglesias medievales.

La catedral que marca el inicio del Camino más castizo

Desde 1997, la iglesia parroquial de Santiago y San Juan Bautista marca el inicio del Camino de Santiago madrileño. El arquitecto encargado fue Juan Antonio Cuervo, para reemplazar dos antiguas iglesias medievales. De hecho, el campanario conserva piezas procedentes de los antiguos templos desaparecidos, ya que la campana mayor pertenecía a la iglesia medieval de San Juan Bautista, mientras que las dos medianas provienen de la antigua iglesia de Santiago y la más pequeña llegó desde Chinchón.

Constituye uno de los espacios de culto cristiano con mayor arraigo histórico de la ciudad. El diseño de la fachada está inspirado en los más clásicos españoles, mientras que su planta de cruz griega es lo que la hace realmente particular.

Interior de la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, en la Plaza de Santiago de Madrid. / Alba Vigaray

Además, alberga un importante patrimonio artístico con obras como ‘Santiago a caballo en la batalla de Clavijo’, pintado por Francisco Rizi en 1657, o ‘Bautismo de Jesús’, de Juan Carreño de Miranda, fechado en 1682. También esconde un patrimonio escultórico de especial relevancia, por ejemplo, la representación de la Beata Mariana de Jesús hecha por Julián de San Martí, o trabajos que los expertos adjudican a Pedro Roldán o a su hija Luis Roldán ('La Roldana'), como la figura de San Juanito con el Cordero a sus pies.

A la colección se suma un valioso archivo histórico de libros de bautismo, matrimonio y enterramientos de las antiguas iglesias, documentación de un tercer templo y un órgano del siglo XVII procedente de la antigua iglesia de San Juan, adaptado al actual espacio del edificio.

Manzanares el Real, Cercedilla y Segovia son algunos de los puntos de paso

Realmente el Camino de Madrid comienza a pocos pasos de la Catedral de la Almudena, en la iglesia vecina de Santiago y San Juan Bautista. Este también es uno de los dos puntos donde se puede adquirir la credencial del peregrino, el otro es la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid.

Con este documento, podrá acceder a albergues y certificar el avance de su paso por las diversas rutas para conseguir la añorada Compostela. Podrá conseguir esta concha si camina, al menos, 100km a pie hasta la Catedral de Santiago y si sale desde Madrid hará 683km, llegando al Sahagún en Castilla y León de tal forma que se una al Camino Francés. Una de las paradas destacables es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, entre Cercedilla y Segovia. Allí hay dos miradores para contemplar el paisaje: el de la Reina y el de los Poetas.

Vista del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. / Epe

Normalmente, es una trayectoria de 29 días con una media de 23,5km diarios con cuatro etapas solamente dentro de la Comunidad. En el primer tramo hasta Tres Cantos, no podrá desconectarse tanto como se podría pensar en primer lugar, pues tendrá que atravesar bulliciosas calles de la capital y el extraradio, caminando por calle Mayor, Puerta del Sol, Preciados, Gran Vía, hasta subir a Plaza Castilla. A partir de este momento, empezará a recorrer esas zonas tan remotas que el internet falla.

En el segundo, alcanzará Manzanares el Real al paso de dehesas de ganado, panorámicas al embalse de Santillana y el castillo de los Mendoza. En la tercera, en un sendero un poco empinado, llegará a Navacerrada y Cercedilla, mientras que la cuarta finaliza en Segovia con otra subida pero más marcada seguida por una bajada al finalizar.

El Camino de Santigo desde Madrid

Más allá de la capital, en un municipio cercano al este del centro, Alcalá de Henares, los peregrinos también pueden comenzar su recorrido. El punto de partida de esta desconocida ruta es la Catedral Magistral, fundada en 2008, y ha entregado 600 credenciales entregadas el último año. Además, es una buena opción para iniciarse, ya que es gran parte llano.

Catedral Magistral de Alcalá / Comunidad de Madrid

El sendero lo llevará hasta Segovia, donde enlaza con el Camino de Madrid para seguir subiendo hasta Galicia. En la travesía se encontrará con una combinación entre vida urbana, campo y montaña en una misma experiencia. Sin embargo, no es tan reconocido porque no cuenta con tantos alojamientos como las otras rutas más populares, por lo que tampoco es común cruzarse con otros peregrinos.

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Pero los orígenes del Camino Complutense vienen de mucho antes, cuando bajo denominación visigoda, los peregrinos veneraban a los Santos Justo y Pastor en Complutense. Después, en la Edad Media, Alcalá de Henares se posicionó como lugar de peregrinación y punto de parada para los peregrinos que se destinaban a Santiago andando las viejas vías romanas.