El Ayuntamiento de Madrid invierte más de 32 millones desde 2019 para recuperar sus parques: de la Quinta de los Molinos al jardín árabe

El Ayuntamiento de Madrid ha destinado 32,7 millones de euros desde 2019 a la ejecución de 25 grandes actuaciones en los parques históricos y singulares de la capital, unos trabajos que han permitido recuperar elementos patrimoniales, renovar infraestructuras y mejorar la accesibilidad y los servicios de algunos de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

Las intervenciones, desarrolladas por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, incluyen la rehabilitación de enclaves como la Montaña de los Gatos y el Observatorio Meteorológico del Retiro, los molinos americanos de la Quinta de los Molinos, el Casino de Baile de El Capricho, el jardín árabe del parque Juan Carlos I y la pérgola histórica de la Rosaleda del parque del Oeste.

A estas grandes obras se suman otras actuaciones de menor envergadura y las tareas ordinarias de conservación de los parques históricos y del conjunto de las 3.800 zonas verdes municipales, que ocupan alrededor de 6.180 hectáreas.

La Gavia concentra más de la mitad de la inversión

La actuación con mayor presupuesto ha sido la rehabilitación integral del parque de La Gavia, a la que se han destinado 17 millones de euros. Los trabajos han permitido mejorar las infraestructuras, los sistemas de riego, los pavimentos y las condiciones generales de uso, además de incorporar nuevos aseos para los visitantes.

En la Casa de Campo se han invertido 4,5 millones de euros en la reparación de caminos, pavimentos y viales asfaltados cerrados al tráfico privado. También se ha acondicionado el entorno de la ermita de San Pedro con nueva señalización interpretativa y elementos de protección. Entre las actuaciones realizadas en este espacio figura además la reparación de la depuradora del lago, dañada por un incendio registrado en 2024, así como la restauración del muro histórico que discurre en paralelo al paseo de Piñoneros y delimita el Vivero Municipal.

El parque del Retiro ha recibido 4,19 millones de euros para seis intervenciones centradas principalmente en la recuperación de su patrimonio histórico. La rehabilitación de la Montaña de los Gatos ha permitido reabrir este enclave después de una profunda restauración estructural, mientras que la renovación del paseo de México ha mejorado el pavimento y las condiciones de uno de los principales recorridos del parque. Asimismo, se han rehabilitado el Observatorio Meteorológico, el foso de los monos y la noria del Huerto del Francés, además de restaurarse la Fuente de Campanillas.

Dos personas pasean por el Parque de El Retiro. / Europa Press/ Marta Fernández Jara

Madrid Río ha concentrado otros 3,73 millones de euros. La mayor parte de los trabajos se ha destinado a la rehabilitación y adaptación normativa del Invernadero de Arganzuela, con el objetivo de mejorar la conservación y la funcionalidad de este equipamiento botánico. También se ha construido una pasarela de madera que refuerza la conexión peatonal entre Madrid Río y el parque lineal del Manzanares.

Recuperación de símbolos históricos y nuevos servicios

Las actuaciones también han alcanzado a varias de las quintas históricas de la ciudad. En la Quinta de los Molinos se han invertido 43.783 euros en la restauración de los dos molinos de viento que dan nombre al parque, mientras que la Quinta de Torre Arias ha recibido 790.191 euros para crear la Puerta Entrequintas y mejorar su conexión peatonal con la Quinta de los Molinos mediante nuevos accesos y recorridos accesibles. También se han restaurado varios puentes históricos y distintos elementos del muro perimetral, con el propósito de preservar el patrimonio arquitectónico y paisajístico de la finca.

Molino para la extracción de agua en el parque de la Quinta de los Molinos. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El parque de El Capricho ha recibido 714.577 euros para rehabilitar el fortín y el Casino de Baile, dos de las construcciones más representativas del jardín histórico. Además, se han recuperado las esfinges de la exedra, uno de los conjuntos ornamentales más reconocibles del recinto.

En el parque Juan Carlos I, la inversión de 430.000 euros ha permitido restaurar el jardín árabe después de los daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos. La intervención ha incluido la renovación de la vegetación, los sistemas de riego y diferentes elementos decorativos. Por su parte, la Plaza de Oriente ha destinado 158.000 euros a la renovación integral de su zona de juegos infantiles, con mejoras en la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los elementos de ocio.

En el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI se han invertido 211.851 euros en los estudios técnicos vinculados al proyecto de pastoreo con ovejas, una iniciativa orientada a favorecer la gestión sostenible y la conservación de los espacios naturales. El parque Princesa Leonor ha recibido 582.411 euros para instalar el complejo de juegos infantiles didácticos 'Hábitats', concebido para impulsar el aprendizaje ambiental a través del juego, y se ha puesto en marcha el servicio Bicibebas, un sistema de préstamo de bicicletas convencionales y eléctricas destinado a facilitar los desplazamientos sostenibles por el recinto. Finalmente, el Ayuntamiento ha dedicado 292.988 euros a la restauración de la pérgola histórica de la Rosaleda del parque del Oeste, que había sufrido importantes daños durante el paso de la borrasca Filomena.

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El Consistorio prevé reforzar la conservación de estos espacios con el nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la capital, que entrará en vigor en noviembre y contará con un presupuesto anual de 150 millones de euros, un 26 % más que el contrato aprobado en 2021. A este servicio se añade el contrato de conservación integral de parques y viveros municipales, vigente desde 2024 y dotado con 100 millones de euros anuales, una cantidad que, según los datos municipales, supera en un 42 % el presupuesto del contrato anterior.