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Aviso para los madrileños: padres e hijos ya podrán sentarse juntos sin pagar de más en Ryanair

La nueva política se aplicará a las reservas realizadas a partir de ahora

Los adultos que viajen con menores y no quieran pagar por seleccionar sus plazas recibirán asientos asignados sin coste adicional después de completar la facturación del vuelo

Los adultos que viajen con menores y no quieran pagar por seleccionar sus plazas recibirán asientos asignados sin coste adicional después de completar la facturación del vuelo

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

La llegada de las vacaciones de verano trae consigo los viajes fuera de España. Cuando los viajes involucran a dos personas adultas, lo cierto es que organizar la escapada no es nada del otro mundo, eso sí, el problema viene cuando toca volar con niños.

Viajar en avión con menores obliga a muchas familias a revisar cada detalle de la reserva, especialmente cuando llega el momento de elegir los asientos. Lo que en otros casos puede parecer un simple extra, para los padres se convierte a menudo en una cuestión de organización, comodidad y seguridad durante el vuelo.

En los últimos años, las políticas de algunas aerolíneas han generado polémica por los recargos aplicados para garantizar que adultos y menores puedan sentarse juntos. Por suerte, ahora una de las compañías más conocidas de Europa ha decidido modificar sus condiciones.

Lo que en otros casos puede parecer un simple extra, para los padres se convierte a menudo en una cuestión de organización, comodidad y seguridad durante el vuelo

Lo que en otros casos puede parecer un simple extra, para los padres se convierte a menudo en una cuestión de organización, comodidad y seguridad durante el vuelo / REDES

Ryanair cambia su política de asientos para familias con niños

La nueva política se aplicará a las reservas realizadas a partir de ahora. Los adultos que viajen con menores y no quieran pagar por seleccionar sus plazas recibirán asientos asignados sin coste adicional después de completar la facturación del vuelo.

El cambio llega después de que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido abriera una investigación sobre el cobro aplicado por Ryanair para garantizar que padres e hijos pudieran sentarse juntos.

Archivo - Avión de Ryanair

Viajar en avión con menores obliga a muchas familias a revisar cada detalle de la reserva / RYANAIR

¿Cómo funcionará la asignación gratuita después del check-in?

Con el nuevo sistema, las familias tendrán dos posibilidades. Podrán pagar por seleccionar una fila o una ubicación concreta, o esperar a que la compañía les asigne los asientos automáticamente después de realizar el check-in.

Esta segunda opción será gratuita, aunque no permitirá escoger la zona del avión. La aerolínea avisa de que las familias que opten por la asignación automática tendrán más posibilidades de quedar situadas en las filas traseras, ya que los asientos delanteros suelen reservarse antes.

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De este modo, adultos y menores podrán recibir plazas juntas sin pagar, pero la ubicación final dependerá de la disponibilidad existente en el momento de la facturación.

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