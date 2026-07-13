El Atlético vuelve al trabajo y presenta a Hjulmand: "Simeone ya me ha mostrado lo que significa ser jugador del Atlético"

Dos por uno. Vuelta al trabajo, y primera presentación del verano. Mientras sus nuevos compañeros (solo los que no han estado en el Mundial) se ponían a las órdenes de Simeone para iniciar una nueva temporada, Morten Hjulmand se puso por primera vez la camiseta del Atlético de Madrid. El centrocampista danés, cuyo fichaje fue anunciado oficialmente este sábado, se mostró feliz por su nueva aventura y aseguró que no tuvo dudas cuando conoció el interés del club durante su puesta de largo como rojiblanco.

El futbolista, que lucirá el dorsal 23 que la pasada temporada perteneció a Nico González, está llamada a reforzar el equilibrio del equipo de Diego Pablo Simeone.. "Para mí fue fácil tomar esta decisión. Por la historia que tiene, era una oportunidad muy atractiva. Es un club muy respetado en Europa", explicó. Hjulmand destacó especialmente la pasión que rodea al conjunto rojiblanco y aseguró que siempre ha visto a sus entrenadores y jugadores "como héroes sobre el campo".

Además, recurrió a su adolescencia para hablar de los recuerdos que le trasmite el club. "Cuando tenía 14 o 15 años recuerdo la defensa que tenía el equipo, a su antiguo capitán, Gabi, a Koke... Ver los trofeos que ganaron fue una gran inspiración para mí. Siempre admiré la mentalidad que tenían", señaló.

Conversación con Simeone

Hjulmand afronta esta nueva etapa después de considerar cumplido su ciclo en el Sporting de Portugal. "Ya había logrado mis objetivos, había ganado títulos y vivido una experiencia increíble allí, pero necesitaba un nuevo desafío. Este es un gran reto para mí", afirmó.

El danés también reveló que ya ha mantenido una primera conversación telefónica con Simeone. Un contacto que le permitió comprobar de primera mano la intensidad del técnico argentino. "Ya he sentido su pasión para la próxima temporada. En esa conversación me mostró qué significa ser jugador del Atlético. Fue por teléfono; en persona será más fácil verlo en el campo", apuntó.

Sobre el césped, Hjulmand se define como un futbolista capaz de conectar la parcela defensiva con la ofensiva. Quiere aportar "calidad en el pase, control y calma", además de "proteger a la defensa y facilitar que los atacantes puedan brillar". "Puedo ser el jugador que dé equilibrio entre las dos parcelas, ayudar a generar situaciones de peligro y, al mismo tiempo, aportar seguridad atrás para dejar la portería a cero", explicó.

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Más allá de sus cualidades futbolísticas, el centrocampista pretende trasladar desde el primer día su carácter competitivo. "Soy un jugador exigente que está aquí para ganar. Quiero mostrar mi personalidad y mi mentalidad. El Atlético es un club respetado en España y en Europa. Estoy aquí para ganar títulos y vamos a luchar por ello hasta el final", concluyó.